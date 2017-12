Kartenvorverkauf für das Rösenbecker

Brilon-Totallokal: Weiberfrühstück am 07. Januar im Pfarrheim

brilon-totallokal: Rösenbeck. Weihnachten steht zwar erst noch vor der Tür, in Rösenbeck geht es zwischen Spritzgebäck und Glühwein aber schon längst wieder um Karneval. Die Vorbereitungen für das nächste Weiberfrühstück laufen seit Wochen auf Hochtouren.

Ein Termin, den sich alle Damen bereits schon jetzt fett in ihren 2018er-Terminkalender eintragen sollten, ist Sonntag, der 07. Januar! Da findet von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr nämlich der Kartenvorverkauf im Rösenbecker Pfarrheim statt. Der Kartenpreis liegt wie im letzten Jahr bei 11,99 Euro. Der Shuttle-Service für die sicher Hin- und Rückfahrt kann an diesem Tag direkt wieder mitgebucht werden.

Das Karnevalsgremium hat auch 2018 keinerlei Kosten und Mühen gescheut, um das traditionelle reichhaltige Buffet und ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. Das unangefochtene Original in Sachen Weiberfrühstück findet wie gewohnt am Weiberfastnachts-Donnerstag, im nächsten Jahr der 08. Februar, ab 09:31 Uhr in der Rösenbecker Schützenhalle statt.

Preis pro Karte wieder bei 11,99 Euro / Shuttle-Service für An- und Abreise

Quelle: Andreas Kemper, Karnevalsgremium

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon