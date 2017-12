Stadtwerke Brilon: Spende statt Weihnachtskarten

Brilon-Totallokal: Die Stadtwerke Brilon spenden erneut an die Bürgerhilfe Brilon!

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr haben sich die Stadtwerke Brilon dazu entschieden keine Weihnachtskarten zu versenden, sondern wie im vergangenen Jahr an die Bürgerhilfe in Brilon zu spenden.

Die Stadtwerke Brilon unterstützen die Arbeit der Bürgerhilfe mit einem Betrag von 350 Euro.Vier Vorstandsmitglieder der Bürgerhilfe Brilon nahmen den Scheck dankend von Herrn Axel Reuber, Vorstand der Stadtwerke, entgegen.

Die Bürgerhilfe Brilon ist seit 2011 ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der Hilfe und Unterstützung für Bürgerinnen und Bürger in Brilon und den 16 dazugehörigen Dörfern bietet. Die Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich und helfen den Bedürftigen in den Notlagen des Lebens. Bei alltäglichen Herausforderungen und gegenseitiger Unterstützung kann das Spendengeld gut genutzt werden.

Die Stadtwerke Brilon bedanken sich bei allen Partnern, Lieferanten und Kunden für das erfolgreiche Jahr 2017 und wünschen allen eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Bild: v.l. Lieselotte Weimann, Irene Lücke, Udo Adamini, Christa Hilkenbach, (Vorstandsmitglieder Bürgerhilfe Brilon) und Axel Reuber (Vorstand Stadtwerke Brilon)

Quelle: Katrin Elsholz, Stadtwerke Brilon Energie GmbH

