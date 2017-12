Brilon: Kultur im Krankenhaus

Brilon-Totallokal: Die Altenbürener Sängerfreunde eröffnen das neue Jahr bei „Kultur im Krankenhaus“

brilon-totallokal: Die Konzertreihe „Kultur im Krankenhaus“ wird im Jahr 2018 durch die „Altenbürener Sängerfreunde“ in der Kapelle des Krankenhauses „Maria Hilf“ eröffnet. Der gemischte Chor präsentiert in diesem Konzert unter der Leitung von Stephan Schmitz am Mittwoch, 03. Januar 2018 um 18.30 Uhr Auszüge aus seinem aktuellen Weihnachtsprogramm. Sie möchten das neue Jahr musikalisch begrüßen? Dann sind Sie hier genau richtig! Alle Patienten und Besucher des Krankenhauses, sowie Freunde und Bekannte und alle Musikbegeisterten sind zu diesem Abend eingeladen!

Das Krankenhaus Maria-Hilf und BWT-Brilon Kultour freuen sich auf Ihren Besuch! Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt! Weitere Informationen zu dieser Konzertreihe erhalten sie bei Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email: kultur@brilon.de. Zu Gast beim nächsten Konzert am 07. Februar 2018 ist der „Gemischter Gesangsverein „Cäcilia“ 1896 Thülen“.

Quelle: Thomas Mester , Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon