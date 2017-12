Brilon: „Weihnachtskonzert am Petrinum“

Brilon-Totallokal: 120 Mitwirkende gestalten abwechslungsreiches Programm

brilon-totallokal: „Alle Jahre wieder“ – zum traditionellen Weihnachtskonzert des Gymnasium Petrinum laden die verschiedenen Musikensembles für den 21.12.2017 um 19 Uhr in die Aula des Schulzentrums ein. Zurzeit laufen die Proben auf Hochtouren und die ca. 120 Mitwirkenden freuen sich ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben den Vokalensembles unter der Leitung von Clarissa Gosselke und dem Bläserkreis unter der Leitung von Siegmar Paschkewitz feiern in diesem Jahr erstmalig zwei weitere Ensembles des Petrinums ihre Premiere. Die seit diesem Schuljahr neu gegründete BläserKlasse wird ihren ersten öffentlichen Auftritt haben ebenso wie das Strings Plus Orchestra unter der Leitung von Helena Urban.

Ab 18:30 haben die Besucher die Gelegenheit sich bei einer Tasse Punsch auf das Konzert einzustimmen. Der Eintritt ist frei.

Quelle: S. Paschkewitz

