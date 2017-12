Briloner Grundschüler werden zu Milchentdeckern?

Brilon-Totallokal: Kochtour des Landwirtschaftsministeriums macht Station in Alme – NRW-weite Initiative zur gesunden Ernährung gastiert an Grundschule Brilon

brilon-totallokal: 13 kleine Köche, die mit einer Landfrau in einer mobilen Küche internationale Gerichte mit Milchprodukten in ihrem Klassenzimmer zubereiten – das gab es heute im Grundschulverband Thülen-Alme-Hoppecke am Standort Alme zu sehen. Anlass für diesen ungewohnten Anblick war die Milchentdecker-Tour, die unter der Schirmherrschaft von NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking steht. Die NRW-weite Kochtour animiert zum Kochen mit frischen Produkten und machte nun an der Grundschule in Alme Station.

Kleinschneiden, Rühren, Würzen – die Grundschüler der Klasse 3a des Grundschulverbands Thülen-Alme-Hoppecke, Standort Alme, durften heute als Teilnehmer der Milchentdecker-Tour ihre Fingerfertigkeit bei der Zubereitung von Gerichten mit Milch und Milchprodukten aus aller Welt unter Beweis stellen. Indischer Lassi, spanischer Milchreis sowie amerikanische Wraps standen dabei auf dem Speiseplan. Unter Anleitung einer Landfrau wurden alle Gerichte in einer eigens angefertigten mobilen Küche zusammen zubereitet und natürlich auch verkostet.

„Die Schüler und Schülerinnen haben heute mit viel Freude gelernt, wie man frische Lebensmittel fachgerecht zubereitet. Das zeigt, dass eine ausgewogene und frische Ernährung mit der passenden Umsetzung richtig Spaß macht“, so Hildegard Hansmann-Machula, die als Landfrau die Klasse unterstützte. Ziel des Projekts ist es, die Ernährungskompetenz bei Kindern im Grundschulbereich am Beispiel des vielseitig einsetzbaren Lebensmittels Milch zu fördern und sie für eine Ernährung mit frischen Produkten zu begeistern. Denn: „Kinder, die sich gut ernähren, kommen fit und leistungsstark durch den Schulalltag, haben mehr Freude am Lernen und bessere Chancen auf Erfolgserlebnisse“, erklärt Christina Schulze Föcking, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW, den Hintergrund der Initiative.

Quelle: i.A. Clemens Mund, Stadt Brilon

