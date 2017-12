Fortuna überrascht Kunden der Sparkasse mit einem VW Touran

Brilon-Totallokal: Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr überreicht die Sparkasse Hochsauerland einem Kunden ein Auto!

brilon-totallokal: Alle drei diesjährigen Hauptgewinner haben Lose der Sparlotterie. Mit dem Erwerb nehmen Sie monatlich an Auslosungen teil und Spenden gleichzeitig für gute Zwecke in der Region. Vier mal im Jahr gibt es Sonderauslosungen, bei denen neben Geldpreisen bespielweise auch Autos verlost werden.

Rund um den Weltspartag gab es in diesem Jahr ein Gewinnspiel für alle Sparlotterie-Sparer und die, die es noch werden wollen. Mehr aus Zufall hat der Sparkassen-Kunde Christian Link die Gewinnspielkarten gesehen und „einfach mal mitgemacht“. Er selber hat seit etwa einem Jahr mehrere Lose. Bisher waren nur kleine Gewinne dabei. Doch jetzt gleich ein Hauptgewinn: Ein VW Touran! Die Überraschung war riesig, als sein langjähriger Berater Lothar Gelhart ihn anrief und diese tolle, außergewöhnliche Nachricht überbrachte. Am vergangenen Donnerstag war es dann so weit. Herr Link konnte seinen Neuwagen entgegen nehmen. Die Sparkasse Hochsauerland gratuliert ganz herzlich zu diesem besonderen Gewinn und wünscht allzeit gute Fahrt.

BU.: Firmenkundenberater Lothar Gelhart übergibt seinem langjährigen Kunden Christian Link mit Freude die Schlüssel zu seinem neuen Auto.

Quelle: Ina Hofius, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon