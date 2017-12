Gigantische Konzerte 2018 in Brilon

Brilon-Totallokal: Hohe Nachfrage – Tickets für 2018 sind schon jetzt online buchbar

brilon-totallokal: Brilons Kulturlandschaft bietet auch im Jahre 2018 wieder einige stark besetzte Konzertabende. Am 23. März 2018 ist der Entertainer und Musical-Star Thomas Borchert mit seinem Soloprogramm „Borchert beflügelt“ im Briloner Kolpinghaus zu Gast. Die Heavy Metal-Band „Orden Ogan“ gastiert ebenfalls im Kolpinghaus am 20. April 2018 mit der aktuellen „Gunmen-Tour“ und am 17. Mai 2018 präsentiert das Team der BWT Brilon Kultour ein großes Benefizkonzert zu Gunsten der Briloner Bürgerstiftung in der Briloner Schützenhalle mit der „Big-Band der Bundeswehr feat. Pe Werner“. Auch für die 23. Briloner JazzNacht am 20. Oktober 2018 hat der Vorverkauf bereits begonnen – hier wird die Newcomer-Sensation Kinga Glyk und der Pianist Michael Wollny auftreten.

Thomas Mester (Leiter, BWT-Brilon Kultour): „Wir freuen uns über das große Interesse an unseren Konzerten und die zahlreichen Nachfragen und werden die Konzerttickets für diese Veranstaltungen bereits vor Weihnachten online freischalten.“ Tickets gibt es ab sofort bei www.ticket-regional.de und bei der BWT in der Derkeren Straße.

