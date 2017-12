Neuer Badespaß im Hallenbad Hoppecke

Brilon-Totallokal: Immer samstags bietet das Hallenbad Hoppecke die Möglichkeit, Kindergeburtstage im Schwimmbad stattfinden zu lassen.

brilon-totallokal: Neben aufblasbaren Luftspielgeräten (z.B. in Tier-Design) zählen seit Kurzem auch sog. „Water Walking“-Bälle zur Ausrüstung des Hallenbades, in die Kinder durch eine Öffnung hineinschlüpfen können, um dann buchstäblich über das Wasser zu laufen. Mit diesem Angebot sollen vor allem auch ältere Kinder angesprochen werden – sogar Erwachsene passen in die aufblasbaren Luftkugeln hinein. Der Preis für einen Kindergeburtstag, bei dem auch die neuen Bälle zum Einsatz kommen, liegt unabhängig von der Gruppengröße bei 75 Euro (ohne „Water Walking“-Bälle 60 Euro), bei Bedarf kann auch der Vorraum zum Bad für den Verzehr von Kuchen und mitgebrachten Speisen gemietet werden. Je nach Gruppengröße können bis zu drei Bälle zum Einsatz kommen.

Die nächsten freien Termine für einen Kindergeburtstag im Hallenbad können ab Mitte Januar gebucht werden, Ansprechpartnerin ist Ina Sumkowski (Kontakt Hallenbad Hoppecke: 02963-482).

Quelle: Sarah Hannig

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon