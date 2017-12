Stehende Ovationen beim Adventskonzert des Rösenbecker Musikvereins

Brilon-Totallokal: Blockflötengruppe und Jugendorchester hatten ebenfalls einen Auftritt / D2-Absolventen und langjährige Mitglieder wurden geehrt

brilon-totallokal: Mit kühlen Getränken stießen die Musiker des Rösenbecker Musikvereins am Sonntagabend in der Dorfkneipe „Alte Schule“ an – und zwar mit den Besuchern des Adventskonzertes, das zuvor in der St.-Laurentius-Kirche stattfand. Pünktlich um 17:00 Uhr wurde das Konzert unter der Leitung von Dirigent Holger Heines mit dem Stück „A Christmas Overture“ eröffnet.

Im Anschluss begrüßte Simone Borkamp von der Kirchengemeinde alle Gäste und übergab das Wort an Andreas Kemper, der wie in den Jahren zuvor durch das Programm führte. Darin bot sich den Zuhörern ein Mix aus Chorälen, traditionellen Weihnachtsliedern und modernen Konzertstücken. Mit anderen Worten: Bruckners „Locus iste“ traf unter anderem auf „Air Pathetique“ von Ludwig van Beethoven. „Stockholm Waterfestival“ entführte die Gäste nach Schweden, „Christmas Fantasy“ bot ein Medley aus englischen und deutschen Weihnachtslieder und in „A Mozart Festival“ wurden die schönsten Melodien des weltberühmten Komponisten wunderbar miteinander verbunden.

Blockflötengruppe und Jugendorchester

Neben den „Großen“ durften auch in diesem Jahr wieder die Blockflötengruppe unter der Leitung von Nadine Schröder sowie das Jugendorchester unter dem Dirigat von Ramona Pape-Stuhldreier und Niklas Zimmer ran. Sie begeisterten und stimmten die Zuhörer ebenfalls auf das Weihnachtsfest ein. Andreas Kemper betonte, dass die Jugendarbeit im Musikverein sehr gut laufe und der Weg für die Zukunft dank dieser Jugendarbeit definitiv geebnet sei.

Ehrungen für D2-Absolventen und langjährige Mitglieder

Dass die Jugendarbeit Früchte trägt, konnte man nicht nur hören, sondern es wurde auch „urkundlich belegt“. Insgesamt vier Jungmusiker schlossen nämlich erfolgreich den diesjährigen D2-Lehrgang ab und wurden von Bernd Schlüter (1. Vorsitzender) und Dirk Hoppe (2. Vorsitzender) ausgezeichnet. Frieda Decker, Mareike Müller, Viktoria Müller und Bastian Weber – übrigens der Lehrgangsbeste – erhielten ihre Nadel und die Urkunde. Im Anschluss wurden dann auch noch die langjährigen Mitglieder ausgezeichnet: Pia Drilling, Jana Becker, Lukas Pape und Niklas Zimmer (10 Jahre); Manuela Kemper, Alexander Kleff und Andreas Kemper (20 Jahre); Wilfried Pickart (25 Jahre); Heinrich Drilling (40 Jahre).

Zum Abschluss bedankte sich der 1. Vorsitzende Bernd Schlüter noch bei allen Mitgliedern und Freunden für die letzten zwölf Monate und blickte mit Vorfreude schon jetzt auf ein spannendes Jahr 2018. Auch hier gilt nochmal: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Bildzeile (Foto: MV Rösenbeck) / Norbert Kersting): Der 1. Vorsitzende Bernd Schlüter (hinten links) und der 2. Vorsitzende Dirk Hoppe (hinten rechts.) zeichneten die D2-Absolventen mit Nadel und Urkunde aus: Frieda Decker, Bastian Weber, Mareike Müller und Viktoria Müller (vorne, v.l.n.r.).

Quelle: Andreas Kemper, MV Rösenbeck

