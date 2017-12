Gesunde Beschäftigte und Umweltschutz

Brilon-totallokal: Zwei wichtige Aspekte durch Anschaffung eines E-Bikes vereint

brilon-totallokal: Olsberg. Mal eben schnell zum dienstlichen Termin in die Innenstadt – das macht das E-Bike der Stadt Olsberg den Mitarbeitern möglich. Das hat nicht nur Vorteile für die Arbeitnehmer, auch die Stadt als Arbeitgeber profitiert. Denn Bewegung statt Autofahren heißt gesunde Mitarbeiter und Schutz der Umwelt.

„Unternehmensziele können nur mit gesunden Beschäftigten erreicht werden“, so heißt es im Leitbild der Stadt Olsberg. Und so ließ die Stadtverwaltung 2013 Worten auch Taten folgen und schaffte im Rahmen des Gesundheitsmanagements ein E-Bike an. Die Stadt fördert damit die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und reduziert die Schadstoff-Belastung.

Als die Stadt 2010 bei einem Wettbewerb der Unfallkasse NRW eine Prämie von 6.700 Euro für die Vermeidung von Berufskrankheiten gewonnen hat, stand der Entschluss fest, davon unter anderem ein E-Bike für die Stadt anzuschaffen.

Bei den Mitarbeitern der Stadt Olsberg kommt das E-Bike gut an und wird gerne genutzt: bereits 5000 Kilometer hat das Zweirad auf dem Tacho. „Es geht meistens einfach schneller und flexibler mit dem Rad, man muss sich beispielweise nicht erst einen Parkplatz suchen“, so Jan Tillmann vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung. Weiter sagt er „außerdem tut man etwas Gutes für Gesundheit und Umwelt“.

Bildzeile: Jan Tillmann nutzt das E-Bike oft und gern für Dienstfahrten. Foto: Stadt Olsberg

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

