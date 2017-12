Pascal Schörmann neuer Vorsitzender bei den „Original Hochsauerländern“

Brilon-Totallokal: Musikverein Hoppecke geht mit bewährtem Vorstandsteam ins neue Jahr

brilon-totallokal: Hoppecke. Die Generalversammlung des Musikvereins Hoppecke brachte zum Tagesordnungspunkt Neuwahlen eine Veränderung im Führungsteam mit sich. Pascal Schörmann wurde zum neuen ersten Vorsitzenden der Hochsauerländer gewählt und löste Martin Bormki an der Vereinsspitze ab.

Zunächst hatte Martin Bormki auf das alte Jahr zurückgeblickt und die zurückliegenden Ereignisse und Auftritte Revue passieren lassen. Im Anschluss an die Berichte von Kassierer, Jugendwart und Schriftführer wurde dem alten Vorstand für seine geleistete Arbeit Entlastung erteilt.

Gemäß der Satzung standen in diesem Jahr alle 1. Ämter zur Wahl. Martin Bormki gab sein Amt als erster Vorsitzender an Pascal Schörmann weiter, der bisher das Amt des 2. Beisitzers bei den Hochsauerländern bekleidete. Auch wenn der bisherige 1. Vorsitzende sich nicht erneut zur Wahl stellte, schied Martin Bormki aber nicht ganz aus dem bewährten Team aus, sondern unterstützt den geschäftsführenden Vorstand weiterhin als 2. Beisitzer mit seiner langjährigen Erfahrung in der Vorstandsarbeit als allseits geschätzter Vorsitzender und Kassierer.

Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand des Musikvereins Hoppecke wie folgt zusammen: Erneut gewählt in ihren Ämtern wurden Ralf Willecke als 1. Kassierer, Stefanie Schleich als 1. Schriftführerin sowie Eva Steinkemper als 1. Beisitzerin. Weiter wurde Martin Bormki für das Amt des 2. Beisitzers gewählt. Ergänzt wird das Vorstandsteam für ein weiteres Jahr durch Marina Muckermann als 2. Vorsitzenden, Uwe Niemeier als 2. Kassierer und Michaela Voss als 2. Schriftführerin.

Im Kreis der Aktiven waren im Vorfeld Frank Lahme zum neuen 1. Dirigenten sowie Jörg Muckermann zum 2. Dirigenten des Vereins gewählt worden. Michael Schörmann, der den Verein über 30 Jahre musikalisch leitete, wird sein Dirigat offiziell beim Jahreskonzert im März an ihn weitergeben und steht dem Verein weiterhin mit Rat und Tat am Taktstock sowie aktiv an Klarinette und Tenorsaxophon zur Seite. Als Jugendvertreter wurden von den Jugendlichen erneut Greta Blömecke und Alina Grossmann gewählt.

Die Arbeit und das Engagement der beiden bisherigen Leiter der Vorstandsarbeit und des „Hoppecker guten Tons“ Martin Bormki und Michael Schörmann wurde von der Versammlung mit stehenden Ovationen bedacht und beide werden auch weiterhin wichtige Säulen der „Original Hochsauerländer“ bleiben. Der Musikverein Hoppecke freut sich sehr, mit Pascal Schörmann und Frank Lahme zwei junge, engagierte Persönlichkeiten aus den eigenen Reihen als Nachfolger gewonnen zu haben. Mit ihnen gemeinsam blicken die Musiker mit Elan und weiterhin viel Freude am gemeinsamen Musizieren in die Zukunft.

Im Anschluss an die Neuwahlen gab Pascal Schörmann in seinem Amt als neuer 1. Vorsitzender der Hochsauerländer einen Ausblick auf die musikalischen Auftritte im Jahr 2018: Das Jahreskonzert des Musikvereins findet am Samstag, den 24. März 2018 statt. Zu dessen Vorbereitung wird, wie in den vergangenen Jahren auch wieder ein Probewochenende durchgeführt.

Des Weiteren werden unter anderem die Karnevalsveranstaltungen in Hoppecke und die Schützenfeste in Messinghausen, Brilon und Assinghausen sowie das Stadtschützenfest der Stadt Olsberg in Assinghausen von den Hochsauerländern musikalisch umrahmt.

Quelle: Michaela Voss, 2. Schriftführerin Musikverein Hoppecke

