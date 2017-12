Selbstverteidigung für Kids und Teens beim Kneipp-Verein

Brilon-Totallokal: Der Kneipp-Verein Brilon e.V. startet mit neuen Kursen ab dem 11.1.2018: Selbstverteidigungskurs für Kids (8-11 Jahre) und für Teens (12-15 Jahre)

brilon-totallokal: Beim Training lernen die Kinder auf spielerische Weise Techniken aus dem Selbstverteidigungssystem „Viking Do“ (basierend auf dem Verteidigungssystem Kung Fu), um sich ihren Fähigkeiten entsprechend zur Wehr zu setzen. Mit verschiedenen Trainingsmethoden wird das Körperbewusstsein gestärkt und die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gefördert. Gleichzeitig lernen die Kinder mit ihren Mitmenschen (Trainingspartnern) respektvoll umzugehen und bauen Selbstbewusstsein auf. Taktisches Verhalten wird spielerisch vermittelt, so dass sie in der Lage sind, in Gefahrensituationen klare Entscheidungen zu treffen und sich selbstsicher zu behaupten.

Was lernen die Kinder im Training?

Techniken zur defensiven Selbstverteidigung

Verhalten in Notwehrsituationen

Körperliche und verbale Selbstverteidigung

Schulung des Erkennens von potenziellen Gefahren

Partnerübungen – Disziplin und Respekt dem Trainingspartner gegenüber

Balance-Übungen, Dehnübungen

Meditation und Entspannung als Ausgleichsübungen

Was kann ich erwarten?

Charakterstärkung, Umgang mit der eigenen Angst

Konzentration

Vermittlung von Werten und Normen

Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstbehauptung

Prävention von Ärger mit gleichaltrigen Kindern

Der Unterricht findet in entspannter Atmosphäre statt, in der soziales Verhalten in der Gruppe und Fairness im Vordergrund stehen. Körperbewusstseinsübungen wie Balance-, Dehnübungen oder Übungen mit verbundenen Augen, sowie Meditation sind ein wesentlicher Bestandteil der Trainingseinheiten.

Das Hauptziel des Trainings ist das Erreichen eines starken Charakters und eines ausgeprägten Selbstbewusstseins, denn diese Eigenschaften sind ein sicherer Schutz vor alltäglichen Gefahren, wie z.B. Gewalt in der Schule, Mobbing oder sexuelle Belästigung, denen heute teilweise leider auch schon Kinder ausgesetzt sind.

Die Kurse werden von Sabrina Scelsi und Andy Hüttmann geleitet, die auf folgende Grundwerte für das Training Wert legen: Respekt, Disziplin, Aufmerksamkeit, Kontrolle und Mut. „Durch unseren werteorientierten Unterricht lernt das Kind sich positiv vor einer Gruppe darzustellen, Konflikte im Voraus zu erkennen und zu vermeiden, sowie „STOP“ und „NEIN“ zu sagen“, sind sich die beiden Übungsleiter einig.

Kinder 8-11 Jahre: 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr

Teens 12-15 Jahre: 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr Treffpunkt: Hotel am Kurpark, jeweils 10 Einheiten.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Sandra Dietrich-Siebert 02961-966100, gerne auch per eMail: kontakt@kneippverein-brilon.de oder im Kneipp-Büro unter Tel. 02961-9119622

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert, Kneipp Verein Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon