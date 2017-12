Besucherring Brilon e.V. präsentiert

Brilon-Totallokal: Neujahrskonzert mit dem Smetana Philharmonikern Prag unter der Leitung des Dirigenten Hans Richter

brilon-totallokal: Die Smetana Philharmoniker Prag zählen zu den renommiertesten Orchestern Tschechiens. Die Musiker überzeugen durch schwungvollen Elan, Begeisterungsfähigkeit, Musikalität und Professionalität. Unter der Leitung ihres international tätigen Chefdirigenten Hans Richter, Urenkel des legendären Maestros Hans Richter, der zahlreiche Uraufführungen (z. B. Richard Wagners „Ring“ in Bayreuth, Brahms 2. und 3. Sinfonie, Bruckners 4. und 8. Sinfonie) geleitet hat, gastierte das Orchester in den letzten Jahren europaweit. Auch in Brilon wird Hans Richter dirigieren, wobei gewiss auch die böhmischen Wurzeln seines Orchesters ein vielversprechendes Neujahrskonzert erwarten lassen, bei dem selbstverständlich auch der berühmte Radetzky-Marsch oder andere bekannte Stücke von Johann Strauss und seiner berühmten Zeitgenossen nicht fehlen werden.

Neben den beliebten Orchesterstücken präsentieren internationale Solisten ein abwechslungsreiches Programm. Mit dabei sein werden u. a. die südkoreanische Sopranistin Nuri Park.

Die Karten kosten 19 Euro und sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10a, Brilon, Telefon 02961-96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Termin: Donnerstag, 4. Januar 2018 – 20.00 Uhr – Aula Gymnasium Petrinum Brilon



Quelle: Besucherring Brilon e.V.

