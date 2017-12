Kostenfreies Mammographie-Screening in Brilon

Brilon-Totallokal: Vorsorge kann Leben retten

brilon-totallokal: Das mobile Mammographie-Screening dient als Vorsorgeprogramm zur Früherkennung von Brustkrebs und kommt im Februar/März nach Brilon. Am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf wird die mobile Einrichtung für 6 Wochen stationiert und richtet sich an alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Alle zwei Jahre haben Frauen dieser Altersgruppe Anspruch auf eine Röntgenuntersuchung ihrer Brust. Die anspruchsberechtigten Frauen werden von der zentralen Stelle der Kassenärztlichen Vereinigung zu Beginn des neuen Jahres automatisch angeschrieben und erhalten einen Terminvorschlag in die für sie zuständige Screening-Einheit. Die Kosten werden sowohl von den gesetzlichen als auch von den privaten Krankenkassen übernommen. Eine Praxisgebühr fällt nicht an.

Foto: Am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon findet im Februar/März 2018 ein kostenfreies Mammographie-Screening statt.

Quelle: Jörg Schlüter, Stadt Brilon / Foto: Krankenhaus Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon