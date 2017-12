Spieletester-Gruppe in der Stadtbibliothek

Brilon-Totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon verbindet eine langjährige enge Kooperation mit dem Spieleratgeber NRW.

brilon-totallokal: Kern dieser Online-Plattform (www.spieleratgeber-nrw.de) sind Computerspieletests und Trends im Gaming-Bereich. Die Webseite richtet sich an Eltern, die sich näher mit dem Hobby ihrer Kinder beschäftigen möchten und eine unabhängige Informationswebseite rund um Computerspiele suchen. Lehrer und Erzieher sehen sich durch portable Konsolen und Handys im Alltag mit dem Phänomen Computerspiele immer stärker konfrontiert. Auf der Webseite können sich auch die Pädagogen mit dem Thema vertraut machen und die nötigen Hintergrundinformationen für den pädagogischen Einsatz sammeln.

Die Spielbesprechungen dienen der Einordnung bestimmter Spiele und bieten ganz konkrete Ansatzpunkte zur Lebenswelt der Jugendlichen. Der Spieleratgeber NRW ist ein vom Land Nordrhein-Westfalen finanziertes medienpädagogisches Projekt.

Seit 2013 liefert die Spieletestergruppe der Bibliothek in Brilon regelmäßig Spielebesprechungen an die Webseite. Im Herbst 2017 hat sich nun in der Stadtbibliothek Brilon eine neue Gruppe gegründet. Die 8 Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren treffen sich alle 2 Wochen mit Thorsten Tennert, der sich ehrenamtlich für dieses Medienprojekt engagiert. Mit den Jugendlichen probiert er neue Computerspiele aus, bespricht Vor- und Nachteile der Spiele und liefert Beiträge für die Webseite des Spieleratgebers.

Foto: Thorsten Tennert und Gertraud Mengeringhausen (Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Brilon) mit den Briloner Spieletestern

