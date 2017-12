Atempause für pflegende Angehörige im Januar

Brilon-Totallokal: Information zu Produkten und zur Finanzierung von Hilfsmitteln

brilon-totallokal: Annegret Reinhard vom Caritasverband Brilon lädt pflegende Angehörige zur ersten Atempause im neuen Jahr ein. Hilfsmittel, die den Pflegealltag erleichtern, und deren Finanzierung, so lautet das Thema des Abends. Ein Fachberater des Sanitätshauses Luttermann wird den „Markt der Möglichkeiten“ vorstellen und auch Fragen rund um das Thema der Finanzierung beantworten. Das Angebot zur Atempause ist kostenlos und findet am Dienstag, 9. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Ort: Veranstaltungsraum „Stadtblick“ im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon. Die Atempause ist ein offenes Angebot. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Information unter 02961 9657 414.

Quelle: Caritas Brilon / Bild: Annegret Reinhard

