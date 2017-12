Brilon-Totallokal: Information zu Produkten und zur Finanzierung von Hilfsmitteln

brilon-totallokal: Zur Vorbereitung auf die Weihnachtszeit gehörte für die Kinder und Erzieherinnen aus dem Kindergarten Spatzennest auch ein Besuch in der Kirche.

Gemeinsam wurde gesungen „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und Pastor Müller zündete die Kerzen am großen Adventskranz an. In kindgerechter Weise erzählte Pastor Müller anhand der Krippenfiguren den Kindern die Weihnachtsgeschichte.

Nach dem Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ überlegten die Kinder für wen ein kleines Licht angezündet werden sollte. Dabei dachten die Kinder an viele Menschen, die Armen, die Kranken, die Einsamen und einige mehr.

Nach einem Abschlußgebet und lieben Weihnachtswünschen an alle Familien ging es zurück in den Kindergarten.

Ein herzliches Dankeschön sagen die Kinder und Erzieherinnen Pastor Müller für diese schöne, besinnliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Quelle: Team vom Kindergarten „Spatzennest“ aus Messinghausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon