Aktion des Ehrenamt

Brilon-totallokal: Plätzchen zur Weihnachtszeit

brilon-totallokal: Am 18.12.2017 hat die Rotkreuzgemeinschaft Brilon des DRK Brilon gemeinsam mit der in diesem Jahr eröffneten DRK-Kindertageseinrichtung Brilon Plätzchen zur Weihnachtszeit gebacken. Die ehrenamtliche Helferin Christine Keuthen hat mit zwei Erzieherinnen der Kindertageseinrichtung für einen kreativen und lustigen Nachmittag mit den Kindern gesorgt. Die Kinder haben den Teig ausgerollt, ihre Wunschformen aus dem Teig ausgestochen und auf dem Backblech platziert. Danach ging es für die Kekse erst einmal bei 175 Grad für 12 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit haben die Kinder den nächsten Schritt vorbereitet: Das Dekorieren und verzieren der Plätzchen.

Hierzu wurden Streusel und selbstgemachte Glasur benutzt. Die Kinder konnten Ihre Kekse frei gestalten. Selbstverständlich durften die Kinder ihre frisch gebackenen und verzierten Plätzchen mit nach Hause oder in die Einrichtung nehmen. Diese Aktion des Ehrenamtes und einer der DRK-Einrichtungen im Altkreis Brilon zeigen die Stärken des Deutschen Roten Kreuzes. Das DRK ist in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland flächendeckend präsent und gut vor Ort verankert. In seiner einzigartigen Doppelfunktion als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege und als Nationale Hilfsgesellschaft kann das DRK seine Hilfen und Angebote gut miteinander vernetzen. Das DRK-Brilon freut sich über das anhaltende Engagement des Ehrenamtes.

Quelle: Felix Müller, DRK Sozialdienste gGmbH

