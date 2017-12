Brilon-Totallokal: Der Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke zeigte sich im Dezember 2017 mit einer Tournee der Bläserklasse des Standortes Hoppecke

brilon-totallokal: Es begann am 7.12. mit einem Auftritt auf der Weihnachtsfeier der Pensionäre der Accumulatorenwerke HOPPECKE in der Schützenhalle in Bontkirchen.

Weiter ging es am 10.12. beim Adventskonzert des Musikvereins Messinghausen in der Kirche in Messinghausen. Dort spielte unsere Bläserklasse zwischen Auftritten des Orchesters und des Jugendorchesters, dem schon einige unserer Kinder angehören.

Dann folgte am 16.12. der Besuch der Seniorenresidenz in Brilon. 11 Kinder unserer Bläserklasse wurden unterstützt von 2 ehemaligen Schülern. Hier zeigte sich großes Durchhaltevermögen unserer Musiker, sie spielten in ca. 1,5 Stunden an 4 Standorten insgesamt 29 Weihnachtslieder. Bei dem ein oder anderen sangen Bewohner der Seniorenresidenz sogar mit. Wir erhielten schon jetzt die Einladung fürs nächste Jahr.

Am nächsten Tag (17.12) ging es zur Christophorus Seniorenresidenz nach Gudenhagen. Hier mussten unsere Musiker sogar eine Zugabe spielen bevor es dann zum Weihnachtsmarkt nach Brilon-Wald ging. Die Ortsvorsteherin Frau Drilling hatte unsere Bläserklasse dazu eingeladen. Es gab auch hier viel Applaus, u.a. auch vom Bürgermeister Hrn. Dr. Bartsch.

Ein großer Dank geht an alle Kinder unserer Bläserklasse, an die uns unterstützenden Ehemaligen, an Silvia Schröder und Jana Becker (Leiterinnen der Bläserklasse seit 7 Jahren) für die gelungenen Auftritte! Danke aber auch allen Eltern, die uns regelmäßig unterstützen und durch Fahrdienste derartige Auftritte ermöglichen.

Der letzte Auftritt der Bläserklasse ist auf der Weihnachtsfeier in Hoppecke am 22.12.2017, auf der die Anfänger-Gruppe ihren ersten Auftritt haben wird.

BU.: Das Foto entstand in der Christophorus Seniorenresidenz in Gudenhagen.

Im Hintergrund von links nach rechts:

Silvia Schröder (Leiterin der Bläserklasse),

Gaby Lange (Schulleiterin),

Jana Becker (Mitarbeiterin der Bläserklasse, sie unterstützt Silvia Schröder)

