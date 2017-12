Für das Jahr 2018 wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg und all das mit dem Segen Gottes.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch: Ein ganz herzliches „Dankeschön!“ sage ich allen in Stadt und Dörfern, die sich in diesem Jahr für das Gemeinwohl in den Dienst haben nehmen lassen.

brilon-totallokal: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn ein Jahr zu Ende geht und die Advent- und Weihnachtszeit beginnt, erleben wir immer wieder von Neuem eine besondere Zeit. Jede und jeder von uns macht sich Gedanken über das, was war, und über das, was kommen könnte.

Die Bilanz eines Jahres ist stets sehr persönlich und so auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Freude, Glück, Begegnungen, Erfahrungen und Erlebnisse mischen sich mit Schmerz, Bitterkeit, Enttäuschung und nicht selten auch Trauer. Es geht also am Ende eines Jahres nicht um das einzelne Event, die einzelne Veranstaltung. Es geht ums Ganze, um das Leben selbst. Bei den allermeisten von uns geht all das Erlebte und Erfühlte auf in der weihnachtlichen Hoffnung. So sind die Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel ganz besondere Zeiten, die wir hoffentlich genießen können. Der Alltag darf zur Seite treten und das vielleicht wirklich Wichtige tritt in den Vordergrund: Familie, Freunde, Musik, Glaube, Geschichten, Essen, Trinken, Gemeinsamkeit und Friedlichkeit. Alle machen dabei mit und auch, wenn dies in unterschiedlicher Intensität erfolgt, stiftet es Gemeinsinn und Verbundenheit.

Die zu bewältigenden öffentlichen Aufgaben, die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen brauchen genau diesen Gemeinsinn, die Solidarität und die individuelle Bereitschaft zum Mitmachen. So wäre es schön, wenn uns das Besondere der Weihnachtszeit auch im Alltag tragen könnte. Es geht dabei nicht um eine verklärte Sicht und vordergründig erwirkte Harmonie. Es darf und muss auch sachlich um Lösungen gerungen und gestritten werden. Es geht darum, dass wir uns den Dingen positiv und konstruktiv zuwenden, denn auch hier geht es ums Ganze. Die Schlechtredner und Fehlersucher unserer Tage müssen überstimmt werden vom Chor der Wohlmeinenden und positiv Engagierten.

Ein ganz herzliches „Dankeschön!“ sage ich allen in Stadt und Dörfern, die sich in diesem Jahr für das Gemeinwohl in den Dienst haben nehmen lassen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein besonderer Gruß gilt unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die die Weihnachtstage im Krankenhaus, in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung oder krank, vielleicht auch einsam zu Hause verbringen; wohlwissend, dass sich Einsamkeit gerade in diesen Tagen besonders schwer anfühlt.

Für das Jahr 2018 wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg und all das mit dem Segen Gottes.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

