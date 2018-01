Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits im Vollbrand.

Brilon-Totallokal: PKW Brand in Alme am Neujahrsmorgen…

brilon-totallokal: Am frühen Neujahrsmorgen, um 3:56 Uhr, wurden die Löschgruppen Alme und Thülen zu einem Pkw Brand in die Sebastianstraße in Alme alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Motorbereich des Fahrzeuges bereits im Vollbrand. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer zwar rasch löschen, ein Totalschaden am Fahrzeug war jedoch nicht mehr zu verhindern. Die 15 Feuerwehrleute konnten die Einsatzstelle nach etwa einer Stunde wieder verlassen.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon / Pressesprecher Marc Heines

