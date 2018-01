Frieda Braun kommt nach Altenbüren

Brilon-Totallokal: Es ist wieder soweit Frieda Braun bringt frisch Erlebtes und frei Erfundenes auf die Bühne.

brilon-totallokal: Die beliebte Sauerländerin präsentiert mit „Erst mal durchatmen!“ ihr 9. Soloprogramm. Wie immer bildet der Dschungel menschlicher Gefühle und zwischenmenschlicher Beziehungen das wild wuchernde Terrain, auf dem ihre Geschichten ins Kraut schießen.

Auf Einladung der Frauengemeinschaft Altenbüren-Esshoff zeigt Frieda Braun ihr neues Programm am Sonntag, 25. Februar 2018 um 18 Uhr in der Schützenhalle in Altenbüren.



„Kennst du das…?“

Wenn Frieda Braun einen Satz mit dieser Frage beginnt, weiß das Publikum: Jetzt folgt eine Alltagsbeobachtung, die nahezu jeder kennt, aber kaum einer so aberwitzig in Szene setzt wie diese drollig-liebenswerte Kabarett-Bühnenfigur.



Legendär: Friedas findige „Splittergruppe“

Ihr Leben ist chaotisch? Sie streiten oft? Sie schlafen kaum? Hilfe naht in Gestalt von Frieda und ihrer Splittergruppe; allesamt Frauen mit knarzigen Charakteren, die den bekannten Miss-Marple-Filmen mit Margaret Rutherford entsprungen sein könnten.

Die weltfremde Thekla, die penible Mia, die robuste Brunhild – sie haben erprobte Grundsätze für mehr Struktur im Alltag zusammengetragen. Und siehe da: Über die oft nervigen Widerspenstigkeiten unseres Daseins müssen wir plötzlich herzhaft lachen. Einen ganzen Abend lang.

Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf bei Evelyn Krollmann (Tel. 02961/9639469) zum Preis von 15 Euro erhältlich bzw. an der Abendkasse für 17 Euro.

Quelle: Michaela Bals, kfd Altenbüren-Esshoff

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon