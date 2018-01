TUS Petersborn-Gudenhagen-Tischtennisabteilung erfolgreich

Brilon-Totallokal: TUS Petersborn-Gudenhagen zählt heute zu einem der Aushängeschilder des Sportvereins…

brilon-totallokal: Die vor sechs Jahren gegründete Tischtennisabteilung des TUS Petersborn-Gudenhagen zählt heute zu einem der Aushängeschilder des Sportvereins. Aktuell sind 25 Spielerinnen und Spieler im Einsatz. Besonders erfreulich ist, dass in den vergangenen Wochen vier Jugendliche den Weg zum Tischtennis gefunden haben. Mit zwei Mannschaften nimmt man am Spielbetrieb teil. Neben einer Breitensportmannschaft spielt eine Mannschaft in der 3. Kreisklasse. Im letzten Jahr wurde der Aufstieg knapp verpasst. Auch in dieser Saison spielt man wieder in der oberen Tabellenhälfte mit. Seit 2014 ist man in der Sporthalle Brilon-Wald „zuhause“. Trainiert wird Dienstags von 18-20 Uhr, das Jugendtraining ist Donnerstags von 17-18:30 Uhr. Seit Gründung wird die Tischtennisabteilung geleitet von Stephan Gneckow und Jürgen Opitz.

Kurz vor Weihnachten konnten die Spielerinnen und Spieler eine weitere Tischtennisplatte, von der Sparkasse Hochsauerland gesponsert, in Empfang nehmen. Dank gilt dem Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann, der seit Gründung die Tischtennisabteilung u. a. bei der Sponsorengewinnung unterstützt.

Weitere Interessierte Spieler sind jederzeit bei der Tischtennisabteilung herzlich willkommen. Informationen erhält man bei Stephan Gneckow unter Tel.: 02961-51605.

Das Bild zeigt einen Teil der erfolgreichen TUS-Tischtennisabteilung mit den beiden Verantwortlichen Jürgen Opitz und Stephan Gneckow und Ortvorsteher Wolfgang Diekmann.

Bericht/Foto: TUS

