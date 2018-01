Winterberger Winterdorf auf der Zielgeraden

Winterberg: Stimmungsvolle Silvesterfeier trotz Sturm / Partys am finalen Wochenende

brilon-totallokal: Winterberg. Das Winterberger Winterdorf ist auf die Zielgerade eingebogen. Noch bis einschließlich kommenden Sonntag hat das bislang sehr gut besuchte Winterdorf für Gäste und Einheimische geöffnet. Waren die Organisatoren der Winterberg Veranstaltungs GmbH schon nach dem Weihnachtsfest mit der Resonanz sehr zufrieden, sieht die Bilanz nach der stimmungsvollen Silvester-Party noch besser aus: Die Untere Pforte war zwischen den Jahren sowie an Silvester jeden Tag sehr gut besucht. Nun hoffen die Initiatoren noch auf eine gute letzte Woche. Am Programm soll es nicht scheitern, denn insbesondere am kommenden Wochenende wird noch einmal einiges geboten.

Auf ihre Kosten kommen die jungen Besucher beim Basteln für Kinder am 2., 4. und 5. Januar jeweils von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist immer vor der Sauerland-Hütte. Die beliebte Eis-Disco lädt bis einschließlich kommenden Donnerstag jeden Abend von 18 bis 20 Uhr aufs glatte Parkett. Kunstfreunde dürfen Eisbildhauer Joachim Knorra noch einmal am Mittwoch ab 15 Uhr über die Schulter schauen und das Stockbrotbacken mit Timo findet am kommenden Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr statt (Treffpunkt Sauerland-Hütte).

Damit nicht genug, ist auch jede Menge Party angesagt. Am kommenden Donnerstag spielt um 17 Uhr die Live-Band Cariba, am Freitag legt DJ Andy ab 19 Uhr auf und am kommenden Samstag gibt das „Duo Olmrausch“ das Abschlusskonzert. Die Kehraus-Party findet zum Winterdorf-Finale am Sonntag, 7. Januar, ab 19 Uhr statt – mit Happy Hour…

