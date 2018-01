Auf geht’s, Ihr närrischen Weiber

Brilon-Totallokal: Kartenvorverkauf für das Rösenbecker Weiberfrühstück am Sonntag

brilon-totallokal: Rösenbeck. Am 07. Januar 2018 von 11:00 bis 12:30 Uhr / Kartenpreis: 11,99 Euro. Das neue Jahr ist da und schon in rund einem Monat geht die Karnevalszeit los. Wenn man im Sauerland über Karneval spricht, kommt man an einem Event definitiv nicht vorbei. Die Rede ist vom traditionellen Weiberfrühstück in Rösenbeck. Der Kartenvorverkauf für das Original findet am kommenden Sonntag, 07. Januar, von 11:00 bis 12:30 Uhr im Rösenbecker Pfarrheim statt. Der Preis pro Karte liegt wie im vergangenen Jahr bei 11,99 Euro. Beim Kartenvorverkauf kann auch direkt wieder der Shuttle-Service, der für eine angenehme An- und Abreise sorgt, mitgebucht werden.

Oft kopiert, aber nie erreicht – das Weiberfrühstück zieht auch in diesem Jahr wieder närrische Weiber aus der nahen, aber auch fernen Umgebung in seinen Bann. Denn schon längst ist es weit über die Stadtgrenzen Brilons hinaus bekannt. Auch 2018 findet das Original in gewohnter Manier am Weiberfastnachts-Donnerstag, diesmal der 08. Februar, ab 09:31 Uhr in der Rösenbecker Schützenhalle statt.

Die Männer hinter Zäunen und die Schützenhalle fest in der Hand der Närrinnen – ein Gedanke, bei dem mancher bestimmt wieder ganz warm ums Herz wird. Neben dem gewohnt reichhaltigen Buffet wartet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm – das hier natürlich noch nicht verraten wir – auf die Damen. Nach dem Programm sorgt DJ Volker Schneider wieder dafür, dass es beim Schunkeln niemanden auf den Bänken hält. Die Festbewirtung übernimmt Heiner Niggemeier aus Bad Wünnenberg-Helmern. Er wird mit seinem Team dafür sorgen, dass die Kehlen nach dem Singen und Tanzen auch wieder „geölt“ werden.

Das Karnevalsgremium freut sich auf das Event und grüßt bereits jetzt mit dem altbekannten Song „Rösenbeck, 1. Liga im Karneval“.

Quelle: Andreas Kemper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon