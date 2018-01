Mit unterschlagenen Personalpapieren und Geldkarten Verträge abgeschlossen…

Die Polizei sucht drei Männer, die im Verdacht stehen, mit unterschlagenen Personalpapieren und Geldkarten Verträge abzuschließen.

Brilon: Anfang 2017 verlor ein 23-jähriger Mann in Paderborn sein Portmonee mitsamt Personalausweis, EC-Karte und weiteren Papieren. Im Frühjahr erhielt er Post von einem Telefon-Provider, mit dem er nie Verträge abgeschlossen hatte. Mit seinen Personal- und Kontodaten existierten jetzt mehrere Mobiltelefon-Verträge inklusive hochwertiger Handys. Die Verträge waren in einem Geschäft in Brilon abgeschlossen worden. Bei einem weiteren Vertragsabschluss in einem Paderborner Geschäft wurden die mutmaßlichen Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen. Sie müssen das Portmonee des 23-Jährigen gefunden und unterschlagen haben. Ein Foto der Tatverdächtigen wurde jetzt mit Gerichtsbeschluss zur Fahndung frei gegeben.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon