VHS Brilon-Marsberg-Olsberg startet neue Sprachkurse

In Brilon beginnt ab dem 23. Januar ein Spanischkurs für Anfänger mit leichten Vorkenntnissen mit dem neuen Dozenten und Muttersprachler José Aicart. Der Kurs auf A1-Niveau findet immer dienstags von 19:30 bis 21:00 Uhr in der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Für Fortgeschrittene startet ein neuer Spanisch-Kurs auf B1-Niveau. Dieser findet ab dem ebenfalls ab dem 23. Januar immer dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Wer bereits Englisch-Kenntnisse auf einem Fortgeschrittenen-Niveau besitzt und diese ausbauen möchte, ist bei dem B1-Englisch-Kurs, der am Dienstag, den 16. Januar, startet, genau richtig. Der Kurs findet an 12 Abenden jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr ebenfalls in der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Und für alle Norwegen-Fans beginnt am 22. Januar ein neuer Norwegisch-Kurs für Anfänger. Der Kurs findet immer montags von 20:00 bis 21:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

In Olsberg beginnen ebenfalls neue Sprachkurse: Am 19. Januar startet ein Französisch-Kurs, der sich an Anfänger mit Vorkenntnissen, beispielsweise aus der Schule oder vorherigen Sprachkursen, richtet. Der Kurs findet immer freitags von 18:00 bis 19:30 in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt.

Für alle Spanien-Liebhaber beginnt ab dem 22. Januar ein Kurs auf A1-Niveau, der sich ebenfalls an Teilnehmende mit leichten Vorkenntnissen richtet. Der Kurs findet immer montags von 19:00 bis 20:30 in der Olsberger Hauptschule statt.

Und wer seine Italienisch-Kenntnisse in lockerer Runde vertiefen will, ist in dem Fortgeschrittenen-Kurs „Italienisch Konversation“ genau richtig. Hier wird die Sprache anhand der Unterhaltung über aktuelle Themen trainiert. Der Kurs auf einem B1-Niveau startet am 15. Januar und findet immer mittwochs von 09:30 bis 11:00 Uhr in der Olsberger Bildungswerkstatt statt.

Anmeldungen und weitere Informationen zu allen Sprachkursen sind telefonisch unter 02961-6416 (Brilon) oder 02962-3080 (Olsberg) sowie persönlich in den Geschäftsstellen möglich. Weitere Sprachkurse finden Sie unter www.vhs-bmo.de. Für alle Sprachkurse gilt: Ein kostenloses Schnuppern bei Unsicherheiten bezüglich des richtigen Sprachniveaus ist jederzeit möglich!

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

