Offene Tür – und jede Menge Chancen für Lernen und Leben

Sekundarschule Olsberg-Bestwig stellt sich vor

brilon-totallokal: Olsberg/Bestwig. Moderne Pädagogik, bestmögliche Förderung für Beruf oder Studium und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit – dafür steht die Sekundarschule Olsberg-Bestwig. Mit einem Tag der offenen Tür stellen sich nun die beiden Standorte der Sekundarschule interessierten Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern vor.

Er findet im Schulzentrum Olsberg sowie im Bestwiger Franz-Hoffmeister-Schulzentrum zeitgleich am Samstag, 13. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen dabei zum einen die pädagogischen Möglichkeiten, die konkrete Arbeit und der Schulalltag an der Sekundarschule. Und zum anderen können die Kinder und ihre Eltern die Schulen, Klassen- und Fachräume kennen lernen. Präsentiert werden aber nicht nur die Räumlichkeiten, sondern für eine Vielzahl von Fächern auch die eingeführten Lehrwerke und Arbeitsmaterialien. Ebenso können sich die Besucher über Schülerprojekte informieren – zum Beispiel über die Medienscouts oder die Schulsanitäter. Gleichzeitig werden auf dem Weg zum „digitalen Klassenzimmer“ auch die neuen elektronischen Tafeln – so genannte „VISU-Boards“ – vorgestellt.

In den beiden Schulzentren finden Führungen in Kleingruppen statt, die durch Lehrerinnen oder Lehrer des mittlerweile gut 70-köpfigen Sekundarschul-Kollegiums geleitet werde. Zudem erläutern Lehrkräfte Ablauf und Schwerpunkte des Unterrichts und informieren über den Schulalltag. Für weitere Informationen über das pädagogische Konzept steht die Schulleitung zur Verfügung.

Bereits im Vorfeld waren Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam mit Vertretern der Stadt Olsberg bzw. der Gemeinde Bestwig in den Informationsveranstaltungen der jeweiligen Grundschulen für die Eltern der Viertklässler präsent, um über die pädagogischen Grundzüge der Sekundarschule als Schulform zu informieren. „Nun laden wir alle interessierten Viertklässler und ihre Eltern ein, unsere Schulstandorte kennenzulernen und sich detailliert über unsere Schule und ihre Bildungswege zu informieren“, so Schulleiter Michael Aufmkolk. Selbstverständlich stehen Schulleitung und Lehrerkollegium auch für Gespräche und Fragen zur Verfügung.

Ebenso ist für das leibliche Wohl der kleinen und großen Gäste gesorgt. Alle Interessierten sind zum Tag der offenen Tür eingeladen. Weitere Informationen zur Sekundarschule Olsberg-Bestwig gibt es auch unter www.sekundarschule-olsberg.de im Internet.

Foto:Mit einem Tag der offenen Tür stellt sich die Sekundarschule Olsberg-Bestwig mit ihren beiden Standorten interessierten Viertklässlern und ihren Eltern vor.

Bildnachweis: Archiv Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

