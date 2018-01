Benefizlesung von Käpt´n Book und Olsberger Buchhändler im Alten Kino

Brilon-Totallokal: Auf Einladung von Inke Hees gastiert Torsten Woywod, der in Olsberg seine Ausbildung zum Buchhändler absolvierte, am Freitag, den 12.Januar 2018, im Alten Kino.

brilon-totallokal: Torsten Woywod gründete 2015 das Projekt »Around the World in 100 Bookshops«, für das er die schönsten Buchhandlungen der Welt bereiste und aus dem zunächst sein erstes Buch »In 60 Buchhandlungen durch Europa« entstand. 2016 kündigte er Job und Wohnung und startete seine zweite Tour, diesmal rund um den Globus. In liebevollen Anekdoten und charmanten Geschichten präsentiert er die beeindruckenden Funde seiner Weltreise: Korea, Indonesien, Brasilien oder Australien sind nur ein kleiner Teil seiner Ziele. Torsten Woywod eröffnet einen besonderen Blick hinter die Kulissen der internationalen Buchwelt. Stimmungsvolle Shops, die Buchhandlung und Café vereinen, Strandbuchhandlungen, Theater mit meterhohen Regalwänden – für jeden Bücherwurm und -liebhaber ist in seinem Reisebericht mit vielen tollen Bildern etwas dabei.

Eine hymnische Liebeserklärung an den Buchhandel!

Der Buchhändler, der seine Ausbildung hier in Olsberg machte, erzählt in spannender und unterhaltsamer Weise von seinen außergewöhnlichsten Begegnungen und Entdeckungen.

Der sympathische Autor und Inke Hees, Inhaberin der örtlichen Buchhandlung, möchten den Erlös aus den Eintrittsgeldern spenden. Daher freut sich die Buchhändlerin, damit den Studienkreis Olsberg unter der Leitung von Gudrun Straberg bei der Integrationsarbeit mit Geflüchteten zu unterstützen: „Wir haben bereits einige Spendenaktionen für verschiedene Projekte der Flüchtlingsarbeit durchgeführt. Mir ist es wichtig, dass wir solche Angebote weiterhin aktiv fördern.“

Daneben wird es sicher ein traumhafter Abend für leidenschaftliche Buchliebhaber und begeisterte Literaturfreundinnen!

Info: Karten gibt es für 9E im VVK und 11€ (Abendkasse). Beginn 19:30 Uhr, Altes Kino Olsberg 02962/7358050, buecher@kaeptnbook-olsberg.de

Quelle: Nadine Schulte, Buchhandlung Käpt´n Book

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon