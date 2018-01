Traditionelles Jahreskonzert des Blasorchesters Brilon unter der Leitung von Dennis Müller

brilon-totallokal: Am 06. Januar 2018 möchte das Blasorchester Brilon beim Großen Jahreskonzert in der Schützenhalle das erste Mal unter der Leitung von Dirigent Dennis Müller seine Zuschauer und -hörer begeistern. Vor ziemlich genau einem Jahr präsentierte der 1. Vorsitzende Michael Böddicker dem Briloner Publikum den neuen musikalischen Leiter aus den eigenen Reihen.

Dennis Müller, früherer Posaunist und weiterhin Sänger der Big Band des Blasorchesters, hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Dirigentenstab mehr als vertraut gemacht und gemeinsam mit den rund 65 Aktiven ein anspruchsvolles sowie vielfältiges Programm für den Jahreshöhepunkt erarbeitet.

Die Eröffnung des Konzerts steht ganz und gar unter dem Namen Strauß bzw. Strauss. Die „Festmusik der Stadt Wien“ von Richard und der weltberühmte „Kaiserwalzer“ seines Namensvetters Johann Strauss (Sohn) sind bestechende Beispiele dafür, dass beide gerne für Bläser geschrieben haben. Wenn Sie den von Kurt Gäble komponierten Konzertmarsch „Salemonia“ demnächst gerne häufiger hören möchten, überhaupt kein Problem. Das Blasorchester Brilon hat dieses Werk bereits im vergangenen Oktober anlässlich der 2020 stattfindenden Hansetage auf CD eingespielt.

Diese Aufnahmen, an denen verschiedenste musizierende Vereine des Briloner Stadtgebiets mitgewirkt haben, sind bereits im Handel erhältlich und werden auch in der Konzertpause für 10€ zum Kauf angeboten.

Während des zweiten Konzertteils sollten dann auf jeden Fall auch alle Rock- und Schlagerfans auf ihre Kosten kommen. Hören Sie gerne ganz genau hin, wie Dirigent Dennis Müller und sein Orchester „November rain“ von Guns N’Roses, „I‘d do anything for Love” (Meat Loaf) und das von Heinz Briegel arrangierte Medley „Helene Fischer live“ interpretieren. Mehr möchten wir an dieser Stelle allerdings nicht vorwegnehmen.

Einer der nächsten großen Höhepunkte im neuen Jahr 2018 wird sicherlich das Wertungsspiel am 28. April in Bad Fredeburg sein.

Wir freuen uns schon jetzt auf Sie und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

Quelle: Hagen Stöber, 2.Vorsitzender Blasorchster Brilon e.V.