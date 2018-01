Best of 20 Years – Jubiläumskonzert begeistert Zuhörer

Brilon-Totallokal: 20. Konzert mit Highlights gespickt

brilon-totallokal: Bontkirchen. Mit dem Einzugsmarsch aus „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauss Sohn eröffnete der Musikverein unter der Leitung von Thomas Pack sein zwanzigstes Konzert. Die bis auf den letzten Platz besetzte Schützenhalle bot dem Jubiläumskonzert des Musikvereins und der kfd Bontkirchen einen würdigen Rahmen zum Saisonabschluss. Unter dem Motto „Best of“ wurde das Programm im Vorfeld online und per Stimmzettel gewählt und somit dem 45-köpfigen Orchester vorgegeben. Außerdem sorgte die angekündigte Welturaufführung „Lord of the Rings“, arrangiert und bearbeitet von Lukas Pack, bei Musikern und Gästen für Spannung und Gänsehaut.

Nach den Grußworten des ersten Vorsitzenden Marco Pack führte Joachim Pack durch das Programm. Es folgte der weltbekannte Konzertwalzer „An der schönen blauen Donau“ . Nach diesem klassischen Konzertstück, begab man sich mit Jonny Depp in die Welt der Piraten. In der Kategorie Filmmusik wurde „Pirates of the Caribbean“ gewählt.

13 Minuten Gänsehaut

Von allen mit Spannung erwartet präsentierte das Orchester mit „Lord of the rings“ eine beeindruckende Welturaufführung aus den eigenen Reihen. Die arrangierte 13-minütige Zusammenfassung der schönsten Melodien aus der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ zog alle in ihren Bann. Mit seinem Debüt als Arrangeur und gleichzeitigt als Dirigent nahm Lukas Pack (Anfang 20, Student und Vollblutmusiker) Zuhörer und Musiker mit in die mystische Fantasiewelt von Hobbits, Elben, Zwergen und Trollen. Während der Aufführung konnte man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Lob und Anerkennung für die Leistung wurde durch frenetischen Beifall bezeugt. Mit dem zackigen „Florentiner Marsch“ endete der erste Konzertteil.

Männergesangverein und Jugendorchester fester Bestandteil

Der Männergesangverein Cäcilia Bontkirchen unter der Leitung von Wilfried Gerling sorgte nach einer kurzen Pause für fröhliche Unterhaltung mit den Liedvorträgen „So viele Sommer“ von Reinhard Mey und einem beschwingten Potpourri bekannter Lieder, ebenfalls ein selbst arrangiertes „Best of“ aus ihrem umfangreichen Repertoire.

Es folgte der Auftritt der Jüngsten und des Jugendorchesters. Seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Programm. Zunächst hatten 10 Nachwuchsmusiker, die erst im Frühjahr 2017 mit ihrer Ausbildung begonnen hatten, ihren ersten Auftritt mit den Weihnachtsliedern „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Jingle Bells“. Es folgte das Jugendorchester, erstmals unter der Leitung von Lukas Pack. Sie zeigten ihr Können bei „Highlights from Frozen“ aus dem Disney-Film die Eiskönigin und dem weltbekannten Titel „Wonderful Dream“ von Melanie Thronton. Zum Abschluss wurde es wieder ruhiger und besinnlicher mit „Friede den Menschen auf Erden“, einer Auswahl der schönsten deutschen Weihnachtslieder, zu der das Publikum zum Mitsingen aufgefordert wurde. Langanhaltender Applaus war der verdiente Lohn für den gelungenen Auftritt.

Mit „Queen in Concert“ begann der zweite Konzertteil. Hier konnten die einzelnen Register abwechselt die stilistische Vielfalt der Rockband um Freddie Mercury aufzeigen. Dass sich bei der Abstimmung zu „Best of“ der Song „Music“ von John Miles durgesetzt hat, war abzusehen. Dieser Klassiker ist laut Moderator Joachim Pack ein Must-have beim Jubiläumskonzert und wurde dementsprechend begeistert vom Publikum gefeiert.

Zurück in die winterliche Jahreszeit holte das Orchester die Zuhörer mit der heiteren „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenberg. Last but not least präsentierte der Musikverein den Marsch „Die Sonne geht auf“, der auch für die Hanse-CD der Stadt Brilon anlässlich der internationalen Hansetage 2020 aufgenommen wurde

Musikalisches Feuerwerk zum Finale gezündet

Nach einem langanhaltenden Applaus und stehenden Ovationen entzündete das Orchester zum Finale mit dem „Marsch-Konfetti“ noch einmal ein musikalisches und schauspielerisches Feuerwerk. Die Zuhörer klatschten begeistert mit und folgten gespannt dem regen Treiben auf der Bühne. Dies bildete einen tollen und erfolgreichen Abschluss des Jubiläumskonzertes 2017, das bei allen Gästen und Akteuren noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Im Anschluss an das stimmungsvolle und abwechslungsreiche Konzert wurde das reichhaltige Kuchenbuffet von den fleißigen Frauen der kfd eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen, Schnittchen und kühlen Getränken klang wieder einmal ein bunter und unterhaltsamer vorweihnachtlicher Nachmittag in der Bontkirchener Schützenhalle aus.

BU.: Lukas Pack Debüt, Quelle: Andrea Erger, Musikverein Bontkirchen 1911 e. V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon