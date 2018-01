Fortbildung für Ehrenamtliche

Abschied nehmen in der Flüchtlingshilfe – Seminar „Abschied nehmen“ wird fortgesetzt

brilon-totallokal: Winterberg. Die Fortbildungsreihe in Kooperation vom Caritasverband Brilon und dem Kommunalen Integrationszentrum HSK für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe wird am Donnerstag, 18.01.2018, um 18.30 Uhr im Edith-Stein-Haus in Winterberg mit dem Seminar „Abschied nehmen“ fortgesetzt. Das Angebot richtet sich an Ehrenamtliche, die in ihrem Engagement mit freiwilligen Ausreisen, Abschiebungen und Rückführungen konfrontiert werden. Im Vordergrund dieser Fortbildung stehen nach einem theoretischen Input die persönlichen Beiträge und der Austausch der Helfer untereinander. Moderiert wird diese Veranstaltung durch Ingrid Asmus, Sozialarbeiterin vom Fachdienst für Integration und Migration beim Caritasverband Brilon.

Anmeldungen unter 02961-971953 (AB) oder i.asmus@caritas-brilon.de.

Quelle: Sandra Wamers

