Konzertreihe Klangkosmos Weltmusik startet

Brilon-Totallokal: „Gharbain“ live in Brilon · Eintritt frei

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr lädt die BWT-Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeine Brilon mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop wieder zu „Klangkosmos Weltmusik“ ein.

Zu Gast ist am Sonntag, 21. Januar 2018 um 17.00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche das Trio „Gharbain“. Die Musiker dieses Trios beziehen ihr Repertoire einerseits aus der klassischen arabo-andalusischen Tradition; andererseits gehören Stücke der städtisch-maghrebinischen Volksmusik Chaabi sowie die arabische Tanzmusik Aïta zum festen Bestandteil der Konzerte. In der gesungenen populären und klassischen Poesie ist die Liebe das immer wiederkehrende Thema. Gharbain lässt sich von diesen verschiedenen marokkanischen Stilen inspirieren und interpretiert sie als ständigen Dialog mit historischen und heutigen Orientierungspunkten.

Der Eintritt zu diesem Konzert in der Evang. Stadtkirche Brilon ist frei. Gerne dürfen Sie vor Ort eine Spende abgeben. Nähere Informationen zu dieser vom Kulturserkretariat Gütersloh geförderten Konzertreihe erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de.

BU.: Gharbain eröffnet den Klangkosmos Weltmusik am 21. Januar 2018 in der Briloner Stadtkirche.

Foto: Veranstalter / Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Kulturbüro Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon