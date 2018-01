Briloner Sternsinger sammeln über 16.000 Euro für Kinder in Not

Brilon-Totallokal: Schon um 8.30 Uhr herrschte am Dreikönigstag dichtes Gedränge im katholischen Pfarrzentrum.

brilon-totallokal: Rund 130 Königinnen und Könige hatten sich zur Sternsingeraktion in der Briloner Kernstadt versammelt. Zusammen mit Pastor Drees zogen sie in die Propsteikirche ein und feierten eine festliche Aussendung. Insgesamt 40 Gruppen strömten danach in die Briloner Straßen aus und schrieben den Segensspruch an unzählige Haustüren. Das Kreidezeichen „C+M+B“ steht dabei für den Segen „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Die gesammelten Spenden in Höhe von über 16.000 Euro sind zur Hälfte für den Verein „Kinder in Rio e.V.“ bestimmt, der durch den Briloner Pastoralverbund regelmäßig Unterstützung erfährt. Die andere Hälfe der Spenden geht an weitere Projekte der bundesweiten Sternsingeraktion, bei der in diesem Jahr Indien als Beispielland im Fokus steht. Nach einem gemeinsamen Frühstück im Vorfeld der Sternsingeraktion informierten sich die kleinen und großen Könige über die Situation der 60 Millionen arbeitenden Kinder in Indien. Die Spenden der Aktion Dreikönigssingen kommen Projekten zur Eindämmung der Kinderarbeit in Indien und über 100 weiteren Ländern zugute.

Ebenso schnell wie die Sammeldosen füllten sich die Taschen der Sternsinger mit zahlreichen Süßigkeiten, Obst und Keksen. Auch hier bewiesen die Könige ihr großes Herz und spendeten einen Teil für hilfsbedürftige Menschen. Der bereitgestellte Einkaufswagen füllte sich schnell mit zahlreichen Leckereien, die nun vom Briloner Caritas-Warenkorb an Bedürftige weitergegeben werden. Zum Abschluss des Tages trafen sich alle Sternsinger zu einem gemeinsamen Abendessen im Pfarrzentrum, das wieder die Sparkasse Hochsauerland ermöglichte. Herzlichen Dank an alle Spender, Sternsinger und das Vorbereitungsteam.

BU: „Segen bringen, Segen sein“ – Getreu ihrem Motto waren 130 Sternsinger in der Briloner Kernstadt unterwegs.

Quelle: Jan Hilkenbach

