Abgabe der Adressen für die offiziellen Schnadeeinladungen

brilon-totallokal: Am Montag, 25. Juni 2018, um 6.30 Uhr in der Frühe ist es wieder soweit: Brilon ruft zur Schnad. In diesem Jahr steht die rund 26 km lange Schnade entlang der Altenbürener Grenze auf dem Programm. Der Frühstücksplatz »An den Pöten« liegt mitten im Wald an der westlichen Stadtgrenze, der Lagerplatz »An der Horst« liegt oberhalb von Rixen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird den Bürgerinnen und Bürgern auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit geboten, ihren Freunden, Bekannten und Verwandten in aller Welt kostenlos die offizielle Schnadeeinladung der Stadt Brilon zukommen zu lassen. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, kann ab sofort die entsprechenden Adressen bis spätestens Freitag, 15. Juni 2018, schriftlich einreichen, und zwar durch

persönliche Abgabe an der Information im Foyer des Rathauses

Brief an die Stadt Brilon, Am Markt 1, 59929 Brilon

E-Mail an info@brilon.de

Telefax an 02961 – 794 – 108.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass das für die letzten beiden Schnadezüge verwendete Adressenverzeichnis turnusgemäß gelöscht wurde und daher alle Adressen neu eingereicht werden müssen.

Mit dem Versand der Schnadeeinladungen wird voraussichtlich Mitte März begonnen.

Quelle: Andrea Wind, Stadt Brilon

