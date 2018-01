Baby – Spa im Briloner Hallenbad

Brilon-Totallokal: Regelmäßiges Saunabaden steigert das Wohlbefinden, stärkt die Abwehrkräfte und fördert die Gesundheit – dies gilt auch schon für die Kleinsten.

brilon-totallokal: In der Babysauna werden Eltern und Kind in einem festen Kurs zum gemeinsamen Saunabaden angeleitet. Bei einer Temperatur von ca. 60 Grad und einer Verweildauer von 3 bis 5 Minuten werden Babys ab 4 Monaten und Kleinkinder behutsam an die wohltuende Wärme gewöhnt. Zum Abkühlen geht es an die frische Luft oder mit Mama oder Papa ins kühle Nass. Zum Ende des Saunabades wird noch eine Babymassage unter Anleitung angeboten.

Der nächste Kurs beginnt am Mittwoch, 07.02.2018, um 09.00 Uhr im Saunabereich des Briloner Hallenbades. Die Kursdauer beträgt 16 Stunden (8 Vormittage à 2 Stunden) und wird in Kleingruppen bis zu fünf Kindern in Begleitung eines Elternteiles angeboten. Die Kursgebühr inkl. Eintritt für das Kind und eine Begleitperson beträgt 60,00 Euro.

Es sind weitere Termine geplant. Nähere Informationen erhalten Sie im Hallenbad in Brilon unter der Telefonnummer 02961/987915.

