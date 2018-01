Jahreshauptversammlung Löschgruppe Antfeld

Brilon-Totallokal: Bei ihrer jährlichen Jahreshauptversammlung zog die Löschgruppe Antfeld Bilanz für das abgelaufene Dienstjahr 2017.

brilon-totallokal: Insgesamt leisteten 33 Kameraden 3741 Stunden bei 44 Dienstveranstaltungen und 10 Einsätzen. Bei der standortbezogene Ausbildung fielen 1967 Stunden an, für Lehrgänge auf Stadt-, Kreis- und Landesebene wurden 537 Stunden investiert.

Die Löschgruppenführung ließ die Zeit seit der letzten Versammlung revue passieren, insbesondere wurde der Workshop erwähnt, bei dem an einem Samstag 15 Kameraden 10 Stunden lang an Stationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgebildet wurden. Im weiteren Verlauf berichtete der Jugendfeuerwehrwart Philipp Henke über die Tätigkeit der Jugendfeuerwehr. Franz-Josef Betten gab als deren Sprecher einen Überblick über das vergangene Jahr in der Ehrenabteilung.

Nach seinen Grußworten konnte der stellvertretende Wehrführer Stefan Kesting die Kameraden Markus Ernst, Adrian Weist und Stefan Böttcher als „Quereinsteiger“ und Albert Kopp aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernehmen.

Weiterhin beförderte Stefan Kesting die Kameraden Stefan Böttcher und Adrian Weist zu Feuerwehrmannanwärtern, Albert Kopp zum Feuerwehrmann, Nikolas Bracht, Robin Aleff und Sebastian Brandenburg zu Oberfeuerwehrmänner, Fabian Lang und Markus Ernst erhielten mit dem Hauptfeuerwehrmann ihren neuen Dienstgrad.

Bernhard Betten wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Kameraden Reinhold Hammer und Willi Frese sen. konnten an der Versammlung nicht teilnehmen. Ihre Ehrung für 40 bzw 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Olsberg wird kurzfristig nachgeholt.

Ortsvorsteher Martin Aleff bedankte sich für die zuverlässige Unterstützung der Einheit bei diversen Angelegenheiten im Dorfgeschehen, würdigte die Bereitschaft, zu jeder Zeit für die Bevölkerung einsatzbereit zu sein und wünschte ein unfallfreies Jahr 2018.

Quelle: Mattias Ernst

