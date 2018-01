Theaterprojekt von Caritas und Marienschule

Brilon-Totallokal: In 80 Tagen um die Welt

brilon-totallokal: Die Wette gilt: Zur Premiere am 2. Februar laden die Schauspieler eines besonderen Theaterprojektes ihr Publikum zu einer Reise rund um den Globus in guten 60 Minuten ein. Dafür hat das Ensemble Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ einstudiert. Rasante Reise, passionierte Spieler, schmucke Kostüme, fantasievolle Kulisse und das gibt es alles buchstäblich „all inclusive“.

Inklusiv wird Jules Vernes Stück präsentiert, denn Menschen mit und ohne Behinderung stehen hinter dem Theaterprojekt. Unter der Gesamtleitung der Schauspielerin Beate Ritter hat das 13-köpfige Ensemble zwölf Mal in der Marienschule geprobt. Die Darstellerriege sowie die Techniker und Kostümbildner hinter der Bühne besteht aus Schülern der Marienschule sowie Klienten aus dem Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) des Caritasverbandes Brilon. Mit der inklusiven Weltumrundung knüpfen die Akteure an ihr Konzept aus 2014 an: Vor dreieinhalb Jahren gastierten bereits auf Initiative des ABWs erfolgreich die „Bremer Stadtmusikanten“ in Brilon. Ebenso spielfreudig geht es jetzt weiter. „Dabei bieten wir Theaterspaß für Klein und Groß, also etwas für die ganze Familie“, kündigt Beate Ritter an.

Die Premiere von „In 80 Tagen um die Welt“ beginnt am Freitag, 2. Februar 2018, um 17 Uhr in der Marienschule Brilon. Der Eintritt ist frei.

Info: Das Ambulant Betreute Wohnen

Das Angebot „Ambulant betreutes Wohnen” richtet sich an Menschen mit Behinderung, die eigenständig in einer eigenen Wohnung leben können und das auch möchten. Dadurch ist das Ambulant Betreute Wohnen eine Alternative zum Stationären Wohnen. Die Menschen werden nach ihren individuellen Bedürfnissen in verschiedenen Lebensbereichen von Fachkräften begleitet und unterstützt. Themen sind bspw. Umgang mit Geld und Behörden, Begleitung bei der Entwicklung beruflicher und persönlicher Perspektiven, Angebote zur Freizeitgestaltung. Aktuell werden 101 Klienten durch das Ambulant Betreute Wohnen der Caritas Brilon begleitet. Weitere Infos unter www.caritas-brilon.de



BU.: Die Darsteller des Theaterprojektes von der Marienschule und des Ambulant Betreuten Wohnen des Caritasverbandes Brilon.

Text und Foto: Sandra Wamers. Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon