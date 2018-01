Besucherring Brilon e.V.präsentiert TödlichesWochenende

Brilon-Totallokal: Psycho-Krimi von Klaus-Peter Wolf und Michael Hoch Regie: Ullrich Matthaeus

brilon-totallokal: Fünf Stadtmenschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können – eine Apothekerin, eine Lehrerin, eine Ärztin, ein Anwalt und ein Geschäftsmann – treffen sich zu ihrem letzten gemeinsamen Therapiewochenende in einer Hütte am Rande der Stadt, um ihre Neurosen zu bekämpfen. Um die Sitzung voranzutreiben, hat ihr Therapeut ein quälendes Spiel vorbereitet. Alle sollen in einem Schlauchboot Platz nehmen. Doch einer ist zu viel an Bord und muss für das Allgemeinwohl der Anderen geopfert werden. Einer muss raus.

Das Spiel wird zum bitteren Ernst, als einer von ihnen unter Mordverdacht steht. Ein Polizist, der die Gruppe aufsucht, teilt ihnen mit, der Täter habe ein Kind überfahren und dann Fahrerflucht begangen. Er sein in Richtung der Hütte gefahren.

Der Vater des Kindes, gut befreundet mit dem örtlichen Polizisten, grift zur Selbstjustiz und setzt die Gruppe unter Druck. Er will die Wahrheit wissen. Der Täter soll sich stellen oder… Doch ist einer der Therapiepatienten wirklich der Mörder? Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich. Samstag, 20. Januar 2018 20.00 Uhr Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Quelle: Besucherring Brilon e.V.

