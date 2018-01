Brilon-Totallokal: An Anfänger und alle, die ihr Android Tablet besser kennenlernen und ausnutzen wollen, richtet sich der Kurs „Mein Android Tablet für Einsteiger“.

brilon-totallokal: Am Samstag, 20.1.2018 startet in Olsberg der Kurs „Computerschreiben lernen in 2×2 Stunden“. An zwei Samstagvormittagen, jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, lernen die Teilnehmer das Tastschreiben. Dabei werden neueste Erkenntnisse aus Gehirnforschung, Pädagogik und Gedächtnistraining eingesetzt, um das Blindschreiben an der Tastatur zu vermitteln. Mittels Online-Tipptrainer und Lernheft werden Tempo und Genauigkeit verbessert. Eine Teilnahme ist ab 10 Jahren möglich.

An Anfänger und alle, die ihr Android Tablet besser kennenlernen und ausnutzen wollen, richtet sich der Kurs „Mein Android Tablet für Einsteiger“. Er startet am Dienstag, 30.1.2018 um 19.00 Uhr und führt an drei Abenden in die Grundlagen des Tablets ein. Vermittelt werden die die Möglichkeiten, das Gerät den eigenen Bedürfnissen anzupassen und mittels geeigneter Apps die Informationen und Angebote des Internets zu entdecken und für sich nutzbar zu machen.

Infos und Anmeldung VHS Olsberg 02962/3080, olsberg@vhs-bmo.de oder unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Michael Morgenroth, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

