Neuer Chefarzt für Gastroenterologie am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Brilon-Totallokal: Dr. med. Uwe Reinhold bereichert Klinik-Spektrum

brilon-totallokal: Seit 4. Januar 2018 ist Dr. med. Uwe Reinhold neuer Chefarzt der Abteilung Gastroenterologie, welche sich als Teilgebiet der Inneren Medizin mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes sowie mit den damit verbundenen Organen beschäftigt. „Für mich steht an erster Stelle, den Patienten mit seinen Beschwerden aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten, um eine optimale Behandlung auch über die eigenen Fachgrenzen hinaus zu ermöglichen. Daher freue ich mich besonders auf die intensive Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Fachkollegen in und am Krankenhaus sowie mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten“, betont der 50-Jährige.

In seiner Abteilung wird in Zukunft ein breites Spektrum an Diagnostik und Therapie von Magen-Darm-Erkrankungen vorgehalten. Behandelt werden beispielsweise Entzündungen sowie gutartige und bösartige Veränderungen des Magen-Darm-Kanals. Geplant ist zudem, die Behandlung von Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes in Zusammenarbeit mit anderen Zentren wohnortnah in Brilon zu etablieren.

Dr. Reinhold ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Ruhr-Universität Bochum sowie der Universität Gesamthochschule Essen absolvierte er seine Assistenzarzttätigkeit in verschiedenen Kliniken des Ruhrgebiets. Im Rahmen seiner Ausbildung zum Gastroenterologen war er zudem fünf Jahre in Schweden tätig und konnte dort umfangreiche Erfahrungen in der Behandlung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen sammeln. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit stellt die Endoskopie dar, ein wichtiges Verfahren zur Spiegelung von Hohlräumen im Körper. Zuletzt war Dr. Reinhold im St. Johannes Hospital Dortmund sowie im Klinikum Arnsberg als leitender Oberarzt tätig.

Quelle: Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon