Hotel am Kurpark: Eheschließungen über den Dächern von Brilon

Brilon-Totallokal: Viele Paare haben den Wunsch, ihre standesamtliche Trauung mit möglichst vielen Gästen zu begehen.

brilon-totallokal: Daher bietet das Standesamt Brilon seit dem 01.01.2018 mit dem Raum „Panoramablick“ über den Dächern von Brilon im Hotel am Kurpark eine weitere Möglichkeit, den Bund der Ehe zu schließen. Neben dem Rathaus, dem Amtshaus und dem Haus Hövener steht damit ein besonderer Raum für bis zu 80 Personen für die standesamtliche Eheschließung zur Verfügung.

Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten kann in Brilon auch an jedem Freitag von 14-16 Uhr und an jedem Samstag von 10-12 Uhr geheiratet werden.

Quelle: i.A. Clemens Mund, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon