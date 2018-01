Improtheater Springmaus „BÄÄM! – Die Gameshow“

Brilon-Totallokal: Moderator? Knifflige Fragen? Gewinne? Gäähn!

brilon-totallokal: Seit September 2014 macht es „BÄÄM!“ und trifft die Springmaus-Fans mit voller Wucht. In „BÄÄM! – Die Gameshow“ bringt die Springmaus eine schwindelerregende Achterbahnfahrt aus den besten und lustigsten Improvisationsspielen auf die Bühne, schnallen Sie sich an und ziehen Sie die Schwimmweste am besten noch darüber, damit Sie vor Lachen nicht gleich vom Stuhl fallen. Kenner der Springmaus dürfen sich unter anderen auf den Gebärdendolmetscher der besonderes Art oder das legendäre Springmaus-Musical freuen.

Allen Springmaus-Neulingen sei gesagt: diesen Abend werden Sie niemals vergessen. BÄÄM!

Die Karten kosten 19 € im Vorverkauf und 21 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

online unter : ticket-regional.de/kulibri

Freitag, 26. Januar 2018 20.00 Uhr Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon

Quelle: Peter Schmidt, Kulibri e.V.

