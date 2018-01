Brilon-Totallokal: Fitness und Tanz in Brilon

brilon-totallokal: Dieser VHS Kurs kombiniert mitreißende Rhythmen und coole Moves mit den positiven Effekten der Smovey-Ringe. Dabei werden Kondition und Muskulatur trainiert, sowie Koordination und Gleichgewicht verbessert.

Neben dem Trainingseffekt steht auch der Spaß an Musik und Tanz im Vordergrund. Sie Fitness-Ringe werden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Kursbeginn ist am Montag, 22.01.2018 um 16 Uhr 45 in der VHS in Brilon. Information und Anmeldung: 02961-6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon