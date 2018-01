Brilon-Totallokal: Beim Poetry Slam geht es darum, selbst geschriebene Texte einem Publikum zur Abstimmung vorzustellen.

brilon-totallokal: Seit dem letzten Jahr gehört Poetry Slam zum Briloner Kulturangebot. Im Rahmen der Kleinkunsttage im Frühjahr 2017 fand der erste Wettstreit im Bahnhof Blau statt.

Beim Poetry Slam geht es darum, selbst geschriebene Texte einem Publikum zur Abstimmung vorzustellen. Es dürfen keine Hilfsmittel wie Musik oder Tanz genutzt werden und die Zeitvorgabe von maximal 5 Minuten ist einzuhalten.

In der vergangenen Woche hatten die Stadtbibliothek Brilon, die Sparkasse Hochsauerland und Brilon Kultour zu einem Workshop mit Dean Ruddock eingeladen. Ruddock ist ein junger Poetry Slammer aus Paderborn, der den ersten Briloner Poetry Slam 2017 auch schon moderiert hatte.

Zehn Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 79 Jahren haben einen kreativen und intensiven Tag in der Bibliothek verbracht. Ruddock animierte mit unterschiedlichsten Übungen zum Schreiben. Die selbst produzierten Texte wurden wechselweise vorgetragen. Feedback gab es aus der Runde und vom Profi. Die meisten der Teilnehmer werden im März 2018 mit ihren Texten auf die Bühne gehen. Der zweite Briloner Poetry Slam wird am Donnerstag, den 15. März 2018 wieder im Bahnhof Blau stattfinden. Wer ebenfalls seinen Text auf der Bühne vorstellen möchte, meldet sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon (Tel. 02961 / 794460 oder info@stadtbibliothek-brilon.de).

Foto: Zeigt einen Teil der Gruppe, die am Poetry Slam- Workshop teilgenommen haben.

Quelle: i.A. Clemens Mund, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon