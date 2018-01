Umgedacht: Neue Ansätze & neue Studien

Brilon-Totallokal: Sucht im Alter

brilon-totallokal: Ein gern verschwiegenes, weil schambelegtes Thema, ist Sucht im Alter. „Früher wurde oft gesagt: Lasst die Alten trinken, denn in diesem Alter ändert man niemanden mehr“, weiß Pflegemanagerin Nadine Gebauer, „Diese Denkweise hat sich allerdings geändert.“ Gemeinsam mit Liliane Schafiyha-Canisius, Leiterin der Caritas-Suchtberatung, wird die Pflegeexpertin in der Informationsveranstaltung zu „Sucht im Alter“ neue Erkenntnisse aus der Forschung sowie spezielle Versorgungssysteme für suchterkrankte Senioren vorstellen.

Ein Schwerpunkt wird der Umgang mit Alkohol und Medikamenten im Alter sein. Aber auch grundlegende Infos werden gegeben: Was ist eine Sucht? Warum besiegt das Verlangen die Vernunft und macht es so schwer, den Suchtkreislauf zu durchbrechen? Informiert wird auch über das Projekt „HAMAB“, worin die „Hilfen für ältere Frauen und Männer mit Alkohol und Medikamenten bezogenen Störungen“ gebündelt sind.

Die Info-Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige, Nahestehende und Interessierte. Sie beginnt am 24. Januar, um 16.30 Uhr im Veranstaltungsraum „Stadtblick“ im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8 in Brilon. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Quelle: Sandra WamersInterne, Caritasverband Brilon e.V.

