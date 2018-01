TC Brilon mit Glücksgriff bei neuem „Vereinstrainer „

Brilon-Totallokal: Die positive Entwicklung des Tennisclub Brilon hat mit der Verpflichtung von Lukas Pour als Vereinstrainer einen neuen Höhepunkt erreicht .

brilon-totallokal: Lukas ist ein Garant dafür, das ab Mai 2018 ein frischer Wind auf der Tennisanlage wehen wird. Der 39 jährige gebürtige Tscheche ist in Prag geboren und lebt seid 2005 in Hagen, wo er seine Trainerlaufbahn begann. Lukas ist seid 2010 im Besitz der Tennis Trainer A Lizenz. Bei GW Haspe und RW Hagen war Lukas ebenfalls als Trainer tätig. Kontakt zu Lukas Pour bekam der TC Brilon vor zwei Jahren nach dem Aufstieg der 1. HERREN in die Südwestfalenliga. Ab dem Zeitpunkt spielte Lukas Pour zwei Jahre lang in der 1. Herrenmannschaft des TC Brilon.

Auch der 1. Vorsitzende Dietmar Aniol ist glücklich über die Entscheidung von Lukas für den TC Brilon: „Mit Lukas gewinnen wir einen ausgezeichneten Trainer, der schon viele Erfahrungen sowohl in Deutschland wie auch in Tschechien sammeln konnte. Er hat in seiner Trainerlaufbahn bereits mit mehreren Schulen und Kindergärten kooperiert und wird sicherlich aufgrund seiner Qualität als Trainer und Tennisspieler neue Ideen, Spielfreude und Know How in unseren Verein bringen.“

Dem Sport war Lukas Pour schon immer eng verbunden. Er studierte in Prag mit dem Schwerpunkt Sport und Management. Im Jahr 2000 begann er seine Trainerausbildung und machte danach alle möglichen Trainerausbildungen im Tennissport. Seit 2010 ist Lukas Pour staatlich geprüfter A – Lizenz Inhaber für den Tennissport. Auch als Spieler war und ist er sehr erfolgreich. Als Jugendlicher spielte er in der tschechischen Nationalmannschaft und wurde mehrfacher tschechischer Vizemeister.

„Mit einem Vereinstrainer, der Inhaber der A – Trainerlizenz ist, gehört der TC Brilon sicherlich zu den TOP Adressen im Sauerland. Es zeigt auch deutlich, dass sich der TC Brilon in den letzten Jahren im weiten Umkreis einen guten Namen gemacht hat und die positive Entwicklung im gesamten Verein nun einen weiteren Schub bekommen hat“, so Dietmar Aniol weiter.

Alle Mitglieder, Spieler, Spielerinnen und Tennisinteressierten – egal ob Jung oder Alt – dürfen sicherlich gespannt sein, denn es wird einige spannende Neuerungen im Trainingsbetrieb geben. Es wird ab Mai 2018 an nach einem modernem Trainingskonzept – Ausdauer, Technik, Koordination und Spaß am Tennis – trainiert und auch der Bereich Gesundheit wird mit „Cardio Tennis“ neu erschlossen.

Lukas Pour:“ Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim TC Brilon. Die Gespräche mit dem Vorstand sind sehr positiv verlaufen und mir wurde signalisiert, dass sie diesen neuen Weg in die Zukunft mit mir zusammen gehen möchten. Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit hier wird natürlich die Förderung der Jugend sein. Die Jugendarbeit hat sich in den letzten 4 Jahren in Brilon spürbar weiterentwickelt und diesen Weg möchte ich mit den Jugendlichen weitergehen. Selbstverständlich freue ich mich auch auf das Training mit allen anderen Altersklassen. „

Der TC Brilon freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Trainer und hat damit einen weiteren großen Schritt getan, sich zu einem der Tennis Spitzenvereine im Sauerland zu entwickeln.

Foto (privat): Der neue Vereinstrainer des TC Brilon Lukas Pour

Quelle: Stefan Elias, TC Brilon 07 e.V.

