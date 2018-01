Mitgliederversammlung Altenbürener Sängerfreunde

Brilon-Totallokal: Anneliese Ortmann, 1. Vorsitzende konnte 36 aktive Sänger/innen und ein passives Mitglied begrüßen und ließ in ihrem Bericht das abgelaufene Jahr Revue passieren

brilon-totallokal: Am Samstag, den 13. Januar 2018 hielt der Gemischte Chor „Altenbürener Sängerfreunde 1979“ seine diesjährige Mitgliederversammlung ab. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr, stand die Planung für die kommenden Jahre im Mittelpunkt des Abends.

Anneliese Ortmann, 1. Vorsitzende konnte 36 aktive Sänger/innen und ein passives Mitglied begrüßen und ließ in ihrem Bericht das abgelaufene Jahr Revue passieren. Nachdem im Jahr 2015 erfolgreich ein „Kaffeekonzert“ mit Gastchören durchgeführt wurde, begann das Jahr 2017 mit den intensiven Vorbereitungen für das 2. Kaffeekonzert am 2. April. Dieses wurde dann mit großem Erfolg durchgeführt. Im laufenden Jahr wurden 4 Messen in der Pfarrkirche Altenbüren mitgestaltet und 3 weitere Konzerte gegeben. Beim Sängerfest in Antfeld trug der Chor zum Gelingen des Abends bei und auf Einladung des Schützenvereins Brilon, konnte der Chor im Dezember sein breit gefächertes Repertoire in der Schützenhalle Brilon darbieten.

Der Chorleiter Stephan Schmitz dankte allen Sängerinnen und Sängern, die sich wie immer fleißig und engagiert zu den vielen Proben einfanden. Danach stellt er den musikalischen Ausblick für 2018 vor. Auch der Kassiererin gelang es mit ihren nüchternen Zahlen Zufriedenheit bei den Zuhörern zu erreichen; der Verein steht auch nach diesem Jahr finanziell gesichert da.

Bei den Vorstandswahlen standen die 1. Vorsitzende und die Kassiererin zur Wahl. Da sowohl Anneliese Ort als auch Karin Kraft sich zur Wiederwahl bereit erklärten, wurde beide einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Ach ja, die Sängerschaft: Auch wenn wir 2017 wieder neue Sängerinnen und Sänger in unseren Reihen begrüßen durften, bleibt der Nachwuchs ein großes Problem: Wer also Lust auf Chorgesang in netter Runde, aber auch mit Anspruch hat, der soll doch gerne mal bei uns unverbindlich vorbeischauen! Wir proben jeden Montag um 20:15 Uhr bis bis 22:00 Uhr im Pfarrheim Altenbüren und freuen uns auf Euch!

BU.: Heinz Niggemeier, gratuliert der 1. Vorsitzenden Anneliese Ortmann zur Wiederwahl.

Quelle: Karin Kraft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon