80 Lifte und hunderte Loipenkilometer auf bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

brilon-totallokal: Endlich Schnee: Damit war das neue Jahr bisher nicht besonders großzügig. Die aktuelle Woche bringt reichlich davon. Und so rechnen die Skigebiete in der Wintersport-Arena Sauerland am Wochenende mit mindestens 80 Liften. Auch viele Loipenkilometer werden gespurt sein.

Ski alpin

Über 20 Zentimeter Schnee meldete die Wetterstation auf den Kahlen Asten bereits am Mittwochmorgen. Bis zum Wochenende wird noch einiges dazu kommen. Skifahrer und Snowboarder dürfen sich auf bis zu 30 Zentimeter Neuschnee freuen. Bis in die mittleren Lagen hinein ist eine geschlossene Schneedecke vorhanden. Am Freitag wird die Zahl der Lifte leicht steigen. Ab Samstag werden voraussichtlich mindestens 80 Lifte laufen.

Die Skigebiete mit Beschneiungsanlage haben am vergangenen Wochenende einige Zentimeter Schnee produziert. Dort wird dann eine 30 bis 40 Zentimeter Schneedecke vorhanden sein und gute bis sehr gute Wintersportbedingungen. In den nicht beschneiten Skigebieten fahren die Wintersportler auf einer etwa 20 Zentimeter dicken Schneeschicht. Dort werden meist gute Verhältnisse vorhanden sein.

Rodeln

Das Angebot an Rodelliften war in den zurückliegenden Tagen stark zusammengeschmolzen. Das ändert sich nun sprunghaft. In beschneiten Skigebieten und Naturschneeskigebieten sollen bis zu zehn Rodellifte laufen. In vielen Orten sind auch Rodelhänge vorhanden ohne Lift. Zudem lädt die verschneite Landschaft zu einer Rodelpartie ein. Es liegt ausreichend Schnee, um bei einer Wanderung einen Schlitten hinter sich her zu ziehen.

Langlauf und Wandern

Voraussichtlich ab Freitag werden in den Hochlagen erste Loipenkilometer gespurt sein. Ab Samstag wird dann ein großes Angebot bereitstehen. Rund 300 Loipenkilometer könnten dann vorhanden sein. Bei bis zu 30 Zentimeter Schnee in den Hochlagen sind die Bedingungen überwiegend gut. Aufgrund von Schneeverwehungen kann die Schneedecke unterschiedlich stark sein.

Wetter und Aussichten

Am Wochenende beruhigt sich das Wetter. Schneefall und Wind lassen nach. Der Samstag und der Sonntag könnten sogar ein paar Sonnenstunden bereithalten. Dabei liegen die Temperaturen selbst tagsüber unter dem Gefrierpunkt. Insbesondere die Nächte zu Samstag und zu Sonntag versprechen mit bis zu minus fünf Grad erneutes Beschneiungspotenzial. In dem Zuge schaffen die Skigebiete Schneereserven, um die weitere Saison zu sichern.

Die kommende Woche startet ebenfalls winterlich. Die Wochenmitte soll sich erneut mild zeigen. Zumindest in den beschneiten Skigebieten wird der Wintersport weiter gehen.

Anreise

Leichte bis mittlere Schneefälle stellen keine Behinderung des Verkehrs dar. Winterreifen sind in der kommenden Woche dennoch dringend erforderlich. Insbesondere auf Nebenstraßen und auf den Parkplätzen befinden sich geschlossene Schneedecken.

Am Samstag und Sonntag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen aus Richtung Ruhrgebiet nach Winterberg zu rechnen.

Empfehlungen für Gäste:

Früh losfahren, gegen 11 Uhr ist die Hauptanreisezeit

In Meschede die A46 verlassen und über Bödefeld oder Eslohe nach Winterberg fahren.

Hinter Bestwig die B7 verlassen und über Elpe und Siedlinghausen nach Winterberg fahren.

Gäste sollten am Morgen der Anreise die aktuellen Empfehlungen der Wintersport-Arena Sauerland online beachten.

Tipps zur Anreise, Ausweichrouten und aktuelle Staumeldungen unter http://www.wintersport-arena.de/aktuelles-service/anreise/

Veranstaltungskalender

15.01. – 21.01. FIL Junioren Weltcup Rennrodel, Winterberg

21.01. Kids World Snow Day in der Skischule Neuastenberg

22.-26.01 „SKITAG FOR FREE“ in Willingen (Skifahren lernen mit dem DSV)

25.01. – 28.01 Jugend B- Cup Rennrodel, Winterberg

26.01. Flutlichtparty, Skigebiet Willingen

28.01. Funslope Day, Skidorf Neustenberg

Januar Westdt. Meisterschaft, Skilanglaufgebiet Auf der Steinert, Girkhausen

02.02. – 04.02. Weltcup-Skispringen, Willingen

25.02. Burton Riglet Park: Snowboarden für Kids, Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

01.03. – 04.03. Deutsche Biathlon Jungend Meisterschaft, EFW Biathlon Arena Willingen

03./04.02. Deutschlandpokal im Skilanglaufgebiet Pastorenwiese Wunderthausen

17. – 18.03 Snowboard Weltcup Parallelslalom in Winterberg

Quelle: Susanne Schulten, Wintersport-Arena Sauerland

