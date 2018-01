EGGER präsentiert Produktvielfalt für verschiedenste Baubereiche auf der DACH+HOLZ International 2018

Brilon-Totallokal: Aus Alt mach Neu: Sanieren und Renovieren mit EGGER Bauprodukten

brilon-totallokal: Die DACH+HOLZ International ist die etablierte Leitmesse für Holzbau und Ausbau, Dach und Wand. Sie gilt als Spitzentreff für die nationale und internationale Dach- und Holzbaubranche und präsentiert die Vielfalt der Gewerke: Zimmerer, Dachdecker sowie die Architekten- und Immobilienbranche treffen sich vom 20. bis 23. Februar in Köln. Auf 71.000 m² präsentieren 550 Aussteller aus 22 Ländern die neuesten Innovationen, Trends und technischen Entwicklungen der Branche. Der Holzwerkstoffhersteller

EGGER präsentiert auf rund 100 m² an Stand 7.310 in der Halle 7 die breit gefächerte Palette seiner Bauprodukte. Der Fokus liegt dabei auf dem Thema Sanieren und Renovieren.

EGGER Bauprodukte schaffen die Grundlage für Neues und bieten zusammen mit Produkten für den Möbel- und Innenausbau sowie holzwerkstoffbasierte Fußböden entscheidende Anwendungsvorteile für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten vom Dach bis zum Fußboden. Getreu dem Versprechen „Mehr aus Holz“ bieten EGGER Bauprodukte eine breite Auswahl für verschiedenste Bauvorhaben: Neben dem Ingenieurholzbau und dem Holzrahmenbau stehen vor allem die Dachsanierung, die Gebäudeerweiterung und -renovierung sowie der Innenausbau und das Modernisieren von Wohnräumen im Fokus der Anwendungsbereiche.

Hintergrund: Das Sanieren, Renovieren und Modernisieren von Gebäudebestand ist in vielen Regionen aufgrund von immer knapper werdenden Wohnräumen und unerschwinglichen Baugründen ein wichtiger Zukunftsmarkt. „Holzbau liefert einen wesentlichen Beitrag, um die Klimaschutzziele zu erreichen und leistbaren Wohnraum schnell und einfach zur Verfügung zu stellen. Sanieren und Renovieren mit Holzprodukten von EGGER ist hierbei ein wesentlicher Baustein“, weiß Carsten Ritterbach, Divisionsleitung Vertrieb/Marketing Bauprodukte bei EGGER.

„Den konstruktiven Holzbau vorantreiben“

Um alte Bausubstanzen an die veränderten Bedürfnisse der heutigen Nutzer anzupassen und gleichzeitig den hohen Anforderungen an Einsparung, Komfort, Sicherheit und Ästhetik gerecht zu werden, ergeben sich für Planer und Bauherren neue Aufgaben. Im Rahmen der DACH+HOLZ International 2018 werden den Besuchern moderne und hochwertige Lösungen sowie Anwendungsvorteile für Sanierungs- und Renovierungsprojekte mit EGGER Bauprodukten präsentiert. Dabei reicht die breit gefächerte Produktpalette von umweltfreundlichen OSB Verlege- und geradkantigen Platten über DHF Unterdeckplatten und Ergo Board Ausbauplatten bis hin zu Schnittholz. Vom Dach bis zum Fußboden kann jedes Gebäude einer Rundumerneuerung unterzogen werden. „Die DACH + HOLZ bietet als Branchentreff viele Möglichkeiten. Wir erreichen dort genau unsere Zielgruppe, den Verarbeiter, und bieten durch unsere Teilnahme eine gute Möglichkeit für den fachlichen Austausch mit EGGER und rund um unsere Produktwelt. Wir erhoffen uns auch, dass die positive Grundstimmung aus dem vergangenen Jahr weiter anhält und wir unseren Beitrag dazu leisten können, den konstruktiven Holzbau weiter voranzutreiben“, so Carsten Ritterbach, Divisionsleitung Vertrieb/Marketing Bauprodukte bei EGGER.

Über EGGER

Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Diese stellen weltweit an 18 Standorten eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen

(Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz her. Damit erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 2,38 Mrd. Euro. EGGER hat weltweit Abnehmer in der Möbelindustrie, dem Holz- und Bodenbelagsfachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden sich in unzähligen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den Möbel und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden (Laminat-, Kork- und Designfußböden).

